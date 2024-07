Vagas para castração gratuita de cães e gatos em Brusque seguem abertas; saiba como ter acesso

A Prefeitura de Brusque, por meio do setor de Bem-Estar Animal, divulgou que ainda estão abertas as inscrições para a realização da castração gratuita de animais domésticos. Para participar, o dono deve apresentar cópia do comprovante de residência, comprovante de renda familiar, documento com foto e foto do animal. As cirurgias ocorrem nos meses de agosto, setembro e outubro.

A inscrição deve ser feita através do site. Após isso, é necessário preencher o formulário e enviar os documentos solicitados via WhatsApp para o número de telefone (47) 9 9786-7202, conforme indicado no formulário. Em seguida, deve-se aguardar o contato do Bem-Estar Animal. Para todas as castrações, será fornecido um kit de medicamentos pós-operatório, roupa cirúrgica/colar elizabetano, microchipagem (quando necessário) e vacina antirrábica.

Serão atendidos somente cães, machos e fêmeas, com peso de até 20 kg, enquanto gatos, machos e fêmeas, de todos os pesos.

Finalização do cadastro

O chefe do Bem-Estar Animal da Prefeitura de Brusque, Cassiano Dorval Tomio, solicitou a todos que finalizem o processo para garantir a vaga. “É importante para quem já fez a inscrição enviar os documentos para finalizar o cadastro. Muitas pessoas se inscreveram no link e não mandaram os documentos. Acabamos entrando em contato com essas pessoas e muitas vezes elas não atendem o número ou o número não existe. Portanto, é crucial que todos mandem a documentação para finalizar o cadastro”, destacou Tomio.

Ele também ressaltou a importância de fazer o cadastro no local de residência. “É importante que as pessoas se cadastrem no bairro onde realmente moram. O pessoal das Águas Claras não deve se cadastrar no Planalto, e o pessoal de São Pedro não deve se cadastrar na Limeira. Que realmente sigam os bairros corretos e se cadastrem no bairro em que moram”.

A prefeitura recomenda que as informações nos Todos devem ficar atentos às informações presentes no link de inscrição.

Datas das Cirurgias

– 10 de agosto

– 7 de setembro

– 28 de setembro

– 19 de outubro

– 20 de outubro

Cirurgias por Região

Para melhor atender a população, a Prefeitura de Brusque separou os bairros e as quantidades de castrações, levando em consideração a proximidade geográfica, o contingente populacional e as características socioeconômicas.

Planalto e Região – 200 castrações

– Limoeiro (EMMA)

– Santa Terezinha

– Santa Rita

Limeira Baixa e Região – 200 castrações

– Limeira Alta

Águas Claras e Região – 200 castrações

– Ponta Russa

– Poço Fundo

– Azambuja

– 1º de Maio

Steffen e Região – 200 castrações

– Bateas

– Volta Grande

– São Luiz

– São Pedro

Dom Joaquim e Região – 200 castrações

– Cedrinho

– Cedro

– Thomaz Coelho

– São João

