Neotrentina Rosamaria é maior pontuadora em estreia vitoriosa do vôlei do Brasil nas Olimpíadas de Paris

A seleção brasileira feminina de vôlei estreou com vitória nas Olimpíadas de Paris nesta segunda-feira, 29. O Brasil venceu o Quênia por 3 sets a 0, na Arena Paris Sul, em partida válida pelo Grupo B. A neotrentina Rosamaria teve participação de destaque e foi a maior pontuadora junto com Carol. Elas marcaram 13 pontos cada.

As brasileiras não tiveram grandes dificuldades para derrotar as quenianas. As parciais foram 25 a 14, 25 a 13 e 25 a 12. Além de Rosamaria, Júlia Bergmann, que passou pelas categorias de base da Associação Brusquense de Esporte e Lazer (Abel) entre 2016 e 2018, estava em quadra.

Rosamaria, que conquistou a medalha de prata com o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio-2020, tem formação no projeto Voleibol Nova Trento, encabeçado por Vandelina Tomasoni Ribeiro, primeira treinadora de Rosamaria e que até hoje atua no projeto formador de atletas.

“Viemos buscar o ouro”, garante Gabi

O próximo jogo da seleção feminina é contra o Japão. A partida está marcada para quinta-feira, 1º, às 8h no horário de Brasília. O técnico José Roberto Guimarães disse ao portal de notícias do Comitê Olímpico do Brasil (COB) que estava satisfeito com a atuação do time na estreia.

“Eu fiquei satisfeito por causa da maneira como o time se comportou. Não deu chance. Jogou sério o tempo inteiro. Apesar do Quênia ser o time menos forte do grupo, era importante vencer por 3 a 0 e com uma pontuação sofrida menor possível. Não é admissível jogar de qualquer maneira e deixar as coisas acontecerem”, elogiou Zé Roberto.

Gabi, também em entrevista ao COB, ressaltou a importância de estrear com vitória para “tirar a tensão” de participar das Olimpíadas. Ela destacou a rotação do time brasileiro, em que as atletas que ainda não haviam participado de uma edição de Jogos Olímpicos puderam entrar em quadra.

“Nossa próxima partida é com o Japão. Estamos muito engasgadas com elas pela semifinal que perdemos na Liga das Nações. É uma equipe que a gente vem estudando nesses dois meses. Temos dois dias para nos preparar da melhor maneira e queremos muito buscar essa vitória. Viemos buscar o ouro e sabemos da importância de viver o processo”, disse Gabi.

