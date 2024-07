SER Brusque é anfitriã do Sul-Brasileiro de basquete Sub-14

A Sociedade Esportiva e Recreativa (SER) Brusque é um dos representantes de Santa Catarina no Campeonato Sul-Brasileiro de basquete Sub-14 e será anfitriã da competição. As partidas serão realizadas em Brusque, de 1º a 3 de agosto.

Esta é a primeira vez que um time de Brusque participa da competição. A equipe conquistou a vaga em 2023, com o título invicto do estadual Sub-13.

O Sul-Brasileira tem seis equipes dos três estados do sul do Brasil:

– Clube Curitibano-PR

– Sociedade Thalia-PR

– Recreio da Juventude-RS

– Grêmio Náutico União-RS

– IBBC (Florianópolis)

– SER Brusque

Os jogos começam no dia 1º de agosto, na Arena Brusque; no dia seguinte, as partidas serão disputadas no Sesc. No dia 3, a disputa retorna à Arena. A entrada é gratuita ao longo de toda a competição.

Quinta-feira, 01/08

Arena Brusque

13h – IBBC / CEFID / UDESC / FME X Grêmio Náutico União

14h30 – Recreio da Juventude X Sociedade Thalia

18h – Clube Curitibano X Perdedor Jogo 01

19h – SER Brusque X Perdedor Jogo 02

Sexta-feira, 02/08

Ginásio do SESC

08h15 – Vencedor Jogo 01 X Clube Curitibano

09h45 – Vencedor Jogo 02 X SER Brusque

14h – 2º B X 3º A

15h30 – 2º A X 3º B

Quinta-feira, 03/08

Arena Brusque

08h30 – 5º/6º: Perdedor Jogo 07 X Perdedor Jogo 08

10h – Semifinal: 1º B X Vencedor Jogo 08

11h30 – Semifinal: 1º A X Vencedor Jogo 07

15h – Decisão de terceiro lugar

16h30 – Final

