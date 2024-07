No sábado, 27, a Neuhaus Incorporadora promoveu um brunch para celebrar a inauguração do edifício Botânico 990, localizado na rua 990, em Balneário Camboriú. O evento foi realizado no próprio empreendimento e contou com cerca de sessenta convidados, entre clientes e parceiros da incorporadora, dirigida pelos sócios Rafael Benvenutti Schefer, Gustavo Schefer e Guilherme Schefer.

O Botânico é o primeiro edifício biofílico da cidade, e reforça o posicionamento da Neuhaus no mercado pelo compromisso da empresa no impacto com a paisagem urbana e o bem-estar dos clientes. “​​Criar o primeiro edifício biofílico de Balneário Camboriú é uma conquista e este projeto redefine os padrões de construção na região, servindo de inspiração, destacando projetos arquitetônicos de qualidade e auxiliando a paisagem urbana”, explica Guilherme Schefer, sócio-fundador da Neuhaus Incorporadora.

O Botânico foi projetado pelo escritório paulistano Terra+Tuma, possui vinte apartamentos com jardins privativos. O edifício conta com uma área de lazer com piscina, salão de festas e lavanderia compartilhada.

A entrega do edifício ocorre nos dez anos da empresa, que desde o início busca criar empreendimentos sem seguir os padrões das tendências, mas em explorar formas e ambientes bem pensados. No final do ano, a Neuhaus lançará um novo empreendimento em Balneário Camboriú, que contará com 43 unidades residenciais de alto padrão e um VGV de aproximadamente R$100 milhões.