Neste domingo, 28, de tempo seco, tivemos a oportunidade de explorar e registrar as belezas do interior de Brusque, mais especificamente no bairro Cedro Grande, na localidade do Taquaruçu.

Localizado no extremo sul do município, a poucos quilômetros da divisa com Nova Trento, o lugar oferece um cenário espetacular, repleto de cachoeiras, mata verdejante e uma igreja encantadora, construída na década de 1980.

Com seu charme rústico, este templo de oração poderia então facilmente figurar em novelas típicas do interior brasileiro.

Longe do agito urbano de Brusque

Longe da área urbana de Brusque, Taquaruçu é um refúgio de tranquilidade que muitos ainda desconhecem.

Antigamente, essa comunidade era numerosa, mas ao longo dos anos, muitas famílias migraram em busca de emprego, transformando o entorno em um espaço de sítios dispersos e poucas residências.

No entanto, os moradores que ainda lá residem preservam a hospitalidade característica do interior, tornando cada visita uma experiência acolhedora.

Tempo seco em Brusque

Aproveitando as condições climáticas favoráveis deste domingo, preparamos uma seleção especial de fotografias para você, nosso caro leitor.

Essas imagens capturam o encanto do Taquaruçu e revelam todo o seu potencial. Os sons da natureza predominam; o barulho das cachoeiras, o canto dos pássaros e os sons dos animais são uma melodia constante, oferecendo uma pausa revigorante do agito urbano.

Convidamos você a apreciar uma galeria de fotos que ilustra essa narrativa. As imagens são um convite para descobrir e valorizar a beleza oculta de Brusque.

Interior de Brusque em fotos

Como prometido, encerramos esta pauta com chave de ouro, destacando a exuberância interiorana encontrada em Taquaruçu.

As imagens capturadas na manhã deste domingo no interior de Brusque revelam o encanto e a beleza ainda presentes nessa região.

Autoria: Ciro Groh/O Município >>

