O Brusque Basquete/KTO venceu a Ajab por 66 a 56 na tarde deste domingo, 28, na Arena Brusque, e conquistou seu segundo título consecutivo da Copa Santa Catarina. Com 22 pontos, Wilsinho foi o cestinha de uma final bastante disputada, em que os rumos só foram definidos no último período. Este foi o sexto título do time brusquense na competição, após as conquistas de 2010, 2011, 2012, 2017 e 2023.

Vantagem pequena

A equipe brusquense começou controlando a partida, sendo absoluto nos cinco primeiros minutos. Abriu sete pontos de vantagem em um primeiro quarto bastante movimentado, com o time de Jaraguá do Sul conseguindo entrar no jogo.

A partida foi para o intervalo completamente em aberto. Após grande sequência, Guape acertou belíssima cesta de três e diminuiu a vantagem do Brusque Basquete: 36 a 34. Os dois primeiros pontos no terceiro período foram de Joãozinho, empatando a partida, com 2min14 decorridos.

O Brusque voltou a respirar no placar com três pontos muito bem marcados por Wilsinho: 41-37. Ainda assim, as vantagens não eram grandes e não passavam de oito pontos. O jogo foi para o último quarto com o time da casa vencendo por 50 a 46.

Momentos decisivos

E a Ajab voltou a empatar o jogo, 50-50 após dois pontos de Lazzaris. Lucas Lopes fez mais dois para o time brusquense, mas o ala-pivô colocou os visitantes à frente com mais três pontos: 52-53. Wilsinho respondeu imediatamente: 54-53, faltando 7min44 para o fim. E a partir daí, só o Brusque liderou o placar.

Faltando 2min49, Lucas Vezaro, o Vezarinho, fez boa interceptação e acionou Brito (dono de 17 pontos e 10 assistências na partida) no contra-ataque. O armador serviu Wilsinho, que fez a bandeja para 61-56. O técnico Rafael Mueller, da Ajab, pediu tempo. Vezarinho marcou mais três pontos pouco depois, levando o placar a 64-56, dificultando muito a vida jaraguaense.

Brito converteu mais dois lances livres faltando menos de 40 segundos para o fim. Com 10 segundos para acabar, a Ajab reconheceu a derrota e o Brusque Basquete comemorou mais um título.

