O Team Cilada MTB, composto por um grupo de 40 ciclistas provenientes de Brusque, Guabiruba, Botuverá, Itajaí, Itapoá, no norte de Santa Catarina, e duas ciclistas do estado de São Paulo, embarcou em uma aventura extraordinária; a terceira expedição consecutiva ao longo do Caminho da Fé.

Após meses de intensa preparação, finalmente chegou o tão aguardado momento. Em 19 de julho, o grupo partiu de Brusque com suas bicicletas acomodadas em vans, rumo a Águas da Prata, no estado de São Paulo.

O pedal, que começou em 21 de julho, se encerrou cinco dias depois, na quinta-feira, junto ao Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

Origem do Caminho da Fé

Inspirado no famoso Caminho de Santiago de Compostela, essa rota de peregrinação brasileira foi então oficialmente reconhecida em 2005.

Com mais de 300 Km, o caminho leva os ciclistas a percorrerem mais de 40 cidades entre Minas Gerais e São Paulo, oferecendo uma experiência única em meio a uma natureza deslumbrante e superando desafios que servem como metáforas para a vida.

Preparação dos ciclistas

Nos meses que antecederam a expedição, a equipe se dedicou incansavelmente à preparação física, ao enfrentamento de desafios mentais e, principalmente, às inúmeras subidas ao longo do percurso.

No entanto, foi através da superação dessas dificuldades que o espírito e a determinação de cada ciclista pôde ser fortalecido.

Início em 2022

Esta jornada do Team Cilada MTB começou em 2022 com 15 ciclistas, aumentando para 17 em 2023. Este ano, devido à alta procura, foram necessárias duas vans e dois apoios para acomodar os 40 participantes.

O Caminho da Fé é uma jornada inspiradora que atrai cada vez mais adeptos em busca de uma experiência espiritual única. A romaria de bicicleta oferece uma conexão profunda com a natureza e uma proximidade maior com o divino.

“Pedalar em meio a paisagens espetaculares, respirando ar puro e sentindo o vento no rosto, proporciona uma sensação de liberdade e renovação”, relata Suzety Souza, uma das organizadoras.

Ciclistas, fé e natureza

Durante essa jornada de fé sobre duas rodas, os peregrinos entram em contato direto com a espiritualidade e a religiosidade. Cada parada em igrejas, capelas e santuários ao longo do trajeto é uma oportunidade para refletir, rezar e renovar a fé.

Além disso, a romaria de bicicleta promove a interação entre os peregrinos, criando laços de amizade e compartilhando experiências únicas. A superação dos desafios físicos e mentais fortalece não apenas o corpo, mas também a alma.

É importante ressaltar que a romaria de bicicleta exige, além de preparo físico e mental, cuidados com a segurança. É fundamental estar bem equipado, respeitar as regras de trânsito e seguir as orientações dos organizadores da jornada.

Que essa jornada possa continuar trazendo paz, reflexão e renovação espiritual a todos que se aventurarem nesse caminho.

A organização ficou a cargo do Grupo Team Cilada MTB, composto por Suzety Souza, Cleiton de Souza, Franciele Carminatti, Fábio Carminatti e Rafael Pereira, expostos na foto abaixo.

Ciclistas em fotos

Encerramos esta pauta com uma galeria de imagens que oferece um vislumbre da peregrinação sobre duas rodas pelo Caminho da Fé, realizada pelo grupo de ciclistas de Brusque e região.

Abaixo, você encontrará uma seleção de fotografias que então capturam a essência dessa jornada inspiradora.

*Fotos cedidas pelo grupo Team Cilada MTB >>

