Há 11 anos, naquele 23 de julho de 2013, a região de Brusque acordava diante do manto da neve, transformando a paisagem em um cenário digno dos contos sob o inverno europeu.

As árvores, casas, carros e morros foram todos cobertos pelo gelo, proporcionando um espetáculo deslumbrante. Naquela manhã de terça-feira, os moradores então puderam abraçar o frio de uma forma verdadeiramente especial.

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, a nevasca de 2013 atingiu mais de 150 municípios catarinenses, um feito extraordinário que permanecerá na memória por muitos anos.

Um dia antes da neve

Na tarde do dia anterior ao evento, uma fina garoa caía incessantemente sobre Brusque, diante dos termômetros indicando apenas 8°C por volta das 14h, ou seja, em plena tarde.

As previsões meteorológicas indicavam uma forte nevasca para o dia seguinte, mas os meteorologistas acreditavam que o fenômeno se limitaria às regiões serranas de Santa Catarina, onde a neve eventualmente ocorre durante o inverno.

Contudo, a noite daquela segunda-feira trazia então um frio crescente, preparando o cenário para uma surpresa. Por volta de 1h15 da madrugada seguinte, a temperatura em Brusque caia para 0,2°C.

Neve começava a cair

Para espanto dos moradores ainda acordados, flocos de neve começavam então a cair sobre Brusque.

Na área urbana, a ocorrência do fenômeno foi discreto; mas em bairros mais afastados do Centro da cidade, houve até acúmulo de gelo, criando cenas deslumbrantes.

Quando o dia amanheceu, o branco da neve era visível nas partes mais elevadas, a citar como exemplo, o majestoso e imponente Morro do Barão.

As imagem da paisagem coberta de neve ficaram gravadas na memória de todos os moradores locais, um testemunho de um evento raro e inesquecível no coração do município brusquense.

A neve pela região

Nos arredores de Brusque, a neve naquele amanhecer em 23 de julho também foi visível em muitas áreas altas do município de Guabiruba, como no Lajeado Alto e Planície Alta.

Muitos moradores se deslocaram até os picos mais elevados para registrar o fenômeno em fotos.

Botuverá também registrou o fenômeno em diversos locais, transformando a paisagem de forma inesquecível.

Previsão de frio após anúncios

O Blog do Ciro Groh tem o prazer de trazer até você mais uma pauta relevante e cativante, graças ao apoio dos nossos parceiros comerciais.

Conheça cada um deles na exposição dos banners abaixo. Clique e então descubra os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. Lua cheia dá espetáculo no céu de Guabiruba; veja as fotos

2. Tarde festiva: 147 idosos de Guabiruba então celebram 44 anos do Grupo da Paz

Frio úmido à vista

Trazendo agora as informações para julho de 2024, vamos atualizar nossos leitores sobre a previsão do tempo para esta reta final do reta mês.

De acordo com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, as condições climáticas tendem a passar por uma transformação, principalmente a partir de segunda-feira, 29, com a chegada de uma frente fria.

Esse sistema deve trazer de volta o frio úmido, exigindo o uso constante de casacos e a necessidade de ter guarda-chuvas sempre à mão.

No entanto, até pelo menos o sábado, 27, o padrão meteorológico deve manter um tempo predominantemente seco, favorecendo as atividades ao ar livre.

As noites seguem frias, mas as tardes serão agradáveis, sob um discreto aquecimento.

Fotos desta quarta-feira em Brusque

*Autoria: Ciro Groh >>

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK