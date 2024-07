A previsão do tempo, direcionada a Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí, indica a manutenção de condições amplamente favoráveis às atividades ao ar livre nesta quarta-feira, 24, sem risco de chuva.

No entanto, mudanças no comportamento climático se aproximam do município e da região, sinalizando o retorno do frio úmido, esperado para os últimos dias de julho.

Ronaldo Coutinho, especialista da Climaterra, gentilmente compartilhou conosco um boletim, que não só detalha a previsão atual, mas também analisa o tempo esperado para o restante do mês.

Confira os dados na nota emitida pelo profissional, exposta logo após a foto a seguir.

O tempo na quarta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Queremos começar este boletim analisando as condições do tempo esperadas para esta quarta-feira em Brusque e em todo o Vale do Itajaí.

Antecipamos a manutenção de um padrão climático estável, sem risco de chuva, favorecendo atividades ao ar livre, seja para trabalho ou lazer.

Apesar da variação de nuvens prevista, o sol deve aparecer entre aberturas, proporcionando um clima agradável, com temperaturas variando entre 22°C e 26°C.

O tempo no restante de julho

Ao analisarmos as projeções mais avançadas, os simuladores meteorológicos apontam para a continuidade do tempo seco na quinta e sexta-feira em Brusque e região.

Contudo, os modelos começam a indicar um aumento do risco de chuva para o sábado e, especialmente, no domingo, apesar das projeções ainda indicarem bons períodos aproveitáveis às práticas externas nesses dois dias.

A passagem de uma frente fria por Santa Catarina na segunda-feira sinaliza uma queda acentuada das temperaturas em todo o Vale do Itajaí, impondo então, um padrão instável de frio úmido às cidades da região no desfecho do mês.

Monitoramento constante

Cabe destacar que todas as informações contidas neste boletim têm por base as últimas atualizações dos modelos meteorológicos, sujeitos a constantes mudanças à medida que novos dados são incorporados.

Continuaremos monitorando a situação e, de momento, estas são as notícias mais recentes.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, convidamos você a apreciar as paisagens encantadoras então enviadas por nossos leitores.

As fotografias capturam a serena beleza do amanhecer desta quarta-feira, como retratado nas legendas de cada lugar.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 5

