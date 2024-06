No pitoresco bairro de Dom Joaquim, em Brusque, desponta um jardim que se tornou o centro das atenções. Os olhares curiosos dos vizinhos e transeuntes são atraídos para os pés de manacás floridos, desabrochando em cores vibrantes.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Roque Bambineti e sua esposa, Maria Aparecida, orgulhosos proprietários desse pedaço do paraíso, contam que o jardim se transformou então em uma verdadeira atração.

Seja de carro ou a pé, muitos param para apreciar o esplendor que envolve toda a área externa da residência nesta época do ano. As flores, como artistas em um palco, oferecem um espetáculo à parte.

Manacás em Brusque

Brusque, cidade que não fica atrás quando o assunto é o cultivo dessas belezas, é um verdadeiro jardim de manacás.

Passear pelas ruas é se deparar com a vibrante presença dessas árvores, que enfeitam os jardins das residências durante o inverno. Não importa o tamanho delas; todas encantam com suas pétalas coloridas.

Um presente para os olhos

Mais adiante, como um presente para os olhos, convidamos você a então conferir a estupenda galeria de fotos do jardim encantado do casal Bambineti.

Além disso, anexamos imagens de outros manacás que, nesta época do ano, estão enfeitando várias ruas e jardins de Brusque. Não perca essa seleção de beleza natural após a apresentação dos nossos anunciantes.

Brusque envolta em manacás

Conforme prometido anteriormente, vamos encerrar esta pauta em grande estilo, emoldurando-a diante de uma seleção fotográfica esplendorosa de Brusque.

Começaremos então mostrando os manacás do casal Bambineti, que estão dando um verdadeiro espetáculo em seu jardim oculto no bairro Dom Joaquim.

Em seguida, outros locais em Brusque serão mostrados, que também estão enfeitados por essas flores lilás e brancas, tanto em jardins quanto nas ruas da cidade. Confira as imagens a seguir.

Jardim Bambineti >>

Outros locais de Brusque

Rua Bela Vista >>

*Bairro Rio Branco >>

