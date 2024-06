Filho dispara tiros de espingarda contra pai durante briga em Porto Belo

Uma briga entre pai e filho resultou em diversos disparos de arma de fogo em Porto Belo, durante a noite desta quarta-feira, 19. Outro familiar também teria se envolvido e golpeado o filho com um facão. O fato ocorreu dentro de uma residência em Porto Belo, por volta das 23h. O filho teria disparado com uma espingarda contra o pai, que utilizava um revólver.

No local, os policiais conversaram com um homem, que relatou que o ele próprio teria tido uma briga contra seu pai e, por estar alcoolizado, teria efetuado disparos com uma espingarda.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, segundo o filho, seu pai estaria de posse de um revólver (calibre .38, 5 tiros, marca Taurus) e que, apenas disparou a espingarda para se proteger, pois o pai já havia realizado disparos anteriormente.

No local, os policiais encontraram somente a espingarda e alguns cartuchos (sendo dois deflagrados e quatro intactos).

Um familiar relatou aos agentes que foi até o local para conversar com o acusado, o filho, e aproveitou o momento para tirar a espingarda de sua mão.

Logo, os dois entraram em luta corporal e, após desarma-lo, pegou um facão para desferir golpes. O homem que portava a espingarda teve ferimentos nas costas, mãos e braços.

Após os trabalhos dos policiais, os feridos foram levados para o hospital. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

