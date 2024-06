VÍDEO – Motociclista é levada para hospital após acidente na Beira Rio, no bairro Santa Rita

Um acidente envolvendo uma moto e um carro foi registrado no início da tarde desta quinta-feira, 20, na avenida Beira Rio. O fato ocorreu por volta das 13h40, no bairro Santa Rita.

De acordo com informações de uma testemunha, a motociclista seguia no sentido Santa Rita-Centro quando colidiu em um carro que estava parado na via para acessar a rua Coelho Neto.

A vítima conduzia uma motocicleta e estava acompanhada de uma criança. Ela ficou sentada na pista até ser socorrida por pessoas que passavam pelo local. Posteriormente, ainda de acordo com uma testemunha, uma ambulância de convênio, que passava pelo local, atendeu a motociclista e a levou para o hospital.

A testemunha ressaltou que o motorista do carro permaneceu no local.

Confira imagens:

