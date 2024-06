Ministro defende construção de novos túneis na BR-101 para melhorar trânsito na rodovia em Santa Catarina

O ministro dos Transportes, Renan Filho, discutiu nesta quarta-feira, 19, propostas para melhorias no trânsito da BR-101, em Santa Catarina. O governador Jorginho Mello (PL) participou do encontro por videoconferência. Deputados e senadores estiveram presentes. As rodovias BR-116 e BR-376 também estavam na pauta.

“Queremos melhorar a infraestrutura nas rodovias de Santa Catarina, com destaque para a construção de novos túneis na BR-101, uma pauta importante para a região e demanda antiga. Isso visa resolver um grande gargalo de trânsito”, disse Renan Filho.

Segundo o Ministério dos Transportes, a portaria 848, publicada em 2023, estabeleceu uma nova política de otimização de contratos. Ainda conforme a pasta, a medida busca uma retomada imediata de obras paralisadas ou obrigações suspensas em contratos de concessão.

O ministério garante que, ao ampliar o período dos contratos e atualizar valores, os projetos passam a incluir novas propostas, como duplicação de rodovias, construção de pontes, viadutos e outros.

“Quando falamos em otimização, estamos falando em modernizar contratos que estavam desequilibrados ou com um baixo volume de investimentos para novas necessidades. Garantir essa atualização é dar celeridade às obras, gerar empregos e colaborar com a economia do Brasil”, completou o ministro.

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: