VÍDEO – Adolescente é assediada por motociclista e grupo ataca casa do suspeito em Joinville

Um homem de 52 anos, suspeito de assediar uma adolescente de 14 anos, teve a casa atacada por um grupo de motociclistas em Joinville. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira, 19.

Segundo a Polícia Militar, o homem é suspeito de abordar e assediar uma adolescente na tarde desta quarta-feira, 18. O crime teria acontecido enquanto a vítima caminhava por uma rua do bairro Iririú.

Devido à insistência do homem, a adolescente registrou o momento com o celular. O vídeo, que circula pelas redes sociais, mostra o homem até oferecendo dinheiro para a menina. Ele também fala para ela o adicionar no WhatsApp.

Assista ao vídeo:

Conforme a PM, por volta das 20h30 desta quinta-feira, no bairro Espinheiros, cerca de oito motociclistas foram até a casa do homem suspeito de assediar a jovem. O grupo entrou na casa, quebrou tudo e ateou fogo em uma motocicleta.

Quando a PM chegou ao local, os motociclistas não estavam mais lá. A motocicleta, uma Honda CG 125 Fan ES, estava caída no meio da rua, e o portão e a porta de vidro da residência estavam quebrados.

Os policiais conversaram com o homem, que relatou que, quando os motociclistas chegaram, ele correu para dentro de casa e se escondeu. Os motociclistas não conseguiram localizá-lo.

O homem ainda contou que o vizinho apagou o princípio de incêndio na motocicleta. Ele também negou que assediou a adolescente.

