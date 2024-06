Da redação à distribuição: conheça os setores e a equipe do jornal O Município

O Grupo O Município, que celebra 70 anos no próximo dia 26, tem atualmente 53 colaboradores diretos, além de inúmeros colunistas e prestadores de serviços em suas três praças: Brusque, Blumenau e Joinville. Todos trabalham com um objetivo final: levar ao leitor um conteúdo com a melhor qualidade possível.

“Procuramos um bom ambiente de trabalho e um bom relacionamento. Acho que isso é essencial para o resultado final. Buscamos sempre acolher, reconhecer e motivar para que alcancem seus objetivos dentro da empresa”, destaca a responsável pelo setor de Recursos Humanos do Grupo O Município, Adriana Zen Schlindwein.

Ela destaca que o jornal tem baixa rotatividade de funcionários, o que tem reflexos positivos no trabalho. “As coisas mudam e os funcionários crescem, aprendem e caminham junto”, destaca. A produção de conteúdo é o produto final do trabalho do jornal, mas, para que isso aconteça, uma engrenagem com muitas peças, cada uma com sua função, é necessária.

Produção de notícias

A redação de Brusque conta atualmente com oito repórteres e assistentes de conteúdo, além de um editor-chefe e um diagramador, e conta também com o apoio da equipe de estratégias digitais e multimídia.

A cobertura diária inicia às 6h e vai até às 21h. Há alguns anos, o jornal implementou as equipes radar e reportagem, com o objetivo de ter uma cobertura factual o dia todo.

Assim, na equipe radar, o jornal tem um repórter apurando o que acontece na região durante todo o dia e também em plantão, no fim de semana. Enquanto a produção de matérias mais elaboradas fica com a equipe reportagem.

Normalmente, o tempo dos repórteres é dividido entre as duas equipes. A ideia é que os profissionais tenham capacidades completas para desenvolver o seu trabalho. Esse modelo também foi reproduzido em Blumenau e Joinville.

Essa organização é essencial para manter a qualidade e também a agilidade na cobertura diária. É uma estratégia muito bem-sucedida”, destaca o editor-chefe do jornal, Marcelo Reis.

As reportagens do jornal impresso são, em sua maioria, produzidas pela equipe reportagem. Os jornalistas recebem diariamente as suas pautas, que, dependendo da complexidade, levam horas ou até meses, no caso de especiais, para serem escritas.

A edição impressa é fechada diariamente por volta das 19h. O trabalho envolve, além dos repórteres, atenção especial do editor-chefe, responsável por revisar todo o material produzido, e do diagramador, que distribui todos os elementos que integram as páginas nos layouts baseados no projeto gráfico de O Município.

Além das reportagens tradicionais, em vários momentos, os repórteres desenvolvem produtos em vídeo, como webdocumentários em projetos especiais. A equipe conta com um produtor multimídia, voltado para essa finalidade. E diversos especiais são produzidos com cinegrafista profissional e utilização de drone. O jornal ainda tem um estúdio totalmente equipado.

As redes sociais

A equipe de estratégias digitais do grupo tem a importante função de coordenar as redes sociais dos três jornais. Só no Instagram, o grupo soma quase 400 mil seguidores.

Wendel Rudolfo, coordenador de Estratégias Digitais, destaca que a equipe é responsável por relacionamento com o leitor, edição de conteúdo para redes sociais, distribuição e adaptação de conteúdos produzidos por jornalistas e pelo setor comercial, e também desenvolvimento e criação de materiais que sejam mais condizentes com cada plataforma. O trabalho é diário para levar ao leitor a melhor experiência em todas as redes sociais.

“Cada plataforma tem o seu perfil e sua linguagem, o público consome de forma diferente. Precisamos estar atentos ao comportamento de cada rede social para adaptar nosso conteúdo a elas”.

As redes sociais são dinâmicas e é responsabilidade da equipe de estratégias digitais estar atenta e atualizada em relação a isso.

“Todo dia temos algo novo, acho que isso é o mais legal das redes sociais. Os algoritmos mudam, ferramentas surgem, redes sociais são criadas e o jeito que as pessoas consomem o conteúdo também se modifica. O trabalho do jornal é sempre se adaptar, evoluir e se transformar”.

Setor comercial

O Grupo O Município tem uma equipe comercial nas três praças em que atua, em Brusque, Blumenau e Joinville. Todo o trabalho é alinhado para que as necessidades dos clientes sejam atendidas com diversos produtos e plataformas.

Em Brusque, fica a gerência, que faz a coordenação dos executivos comerciais, responsáveis pela prospecção e atendimento aos clientes. Eles fazem as negociações diretas e também o briefing com os clientes em relação aos anúncios, depois repassando à equipe operacional.

A equipe operacional é composta por profissionais com funções diferentes, que são a engrenagem para que o trabalho funcione. Eles realizam a comprovação das veiculações, acompanham desempenho, desenvolvem os materiais – sem custo adicional, um diferencial do jornal. Ainda são responsáveis pelo agendamento de publicações, filtro dos contatos e pré-venda, que consiste no cadastro e primeiro contato com alguns clientes.

“Atuamos para entender a necessidade de divulgação do cliente e oferecer o produto que a atenda. Dependendo do perfil do cliente e do público que ele quer atingir, a gente monta um plano de mídia personalizado. O sucesso do cliente é o nosso”, destaca o gerente comercial do Grupo O Município, Everton Caetano.

Os executivos têm uma rotina dinâmica, que vai além de fazer a prospecção, buscar ou cumprir agendas, com reuniões presenciais ou on-line. Eles começam o dia acessando o site, as redes sociais e folheando a edição impressa para estarem por dentro do jornal. Depois, conferem um checklist preparado pelo setor operacional, para conferir os anúncios dos seus clientes que devem ser publicados no dia seguinte e buscar algum material que esteja pendente, além de fazer o follow-up, que é o acompanhamento de possíveis novos clientes.

Além dos clientes que negociam diretamente, O Município também publica campanhas publicitárias desenvolvidas por agências, que percebem o jornal como uma excelente ferramenta de divulgação dos seus clientes.

Administrativo, financeiro e recursos humanos

O setor administrativo, financeiro e de recursos humanos do grupo fica em Brusque. Na parte administrativa-financeira, a equipe é responsável por faturamento de clientes assinantes e anunciantes, cobranças, cadastros de assinantes, renovação de assinaturas, realização de orçamentos de compras e pagamentos e relacionamento com bancos.

Gerente do setor financeiro, Fernanda Floriani destaca que, para manter a eficiência, o setor alia a dedicação da equipe, os indicadores de eficiência e o uso da tecnologia.

“Nossos processos são muito organizados e estruturados, e estamos sempre atentos e nossos indicadores demonstram que fazemos um grande trabalho. Estamos sempre buscando otimizar processos, mantendo a qualidade da prestação de serviços”, ressalta.

Já o recursos humanos é responsável pelo recrutamento, seleção, entrevistas e contratação de novos funcionários, além do treinamento para elas estarem capacitadas para trabalhar no jornal.

Da redação à sua casa

O setor administrativo também dá suporte à distribuição. A equipe que madruga todos os dias para levar o jornal às casas chega por volta das 3h para organizar as rotas, inserir encartes e garantir que O Município vai chegar aos assinantes a tempo do café da manhã, quando vários leitores têm o hábito de fazer a leitura.

O primeiro a chegar é Emertom Saturnino da Silva, supervisor de circulação do setor. Por volta de 2h45, ele já está na sede. Em dias de chuva, é necessário embalar cada jornal para que ele chegue inteiro ao assinante. Nos dias que têm encarte publicitário, cada entregador é o responsável por inserir nos jornais da sua rota.

Alguns imprevistos acontecem, como pneus furados ou problemas mecânicos nas motos, mas Emertom destaca que o segredo é começar cedo. Até as 7h, todos os jornais devem ter sido entregues. Cada um dos motoboys têm que entregar, em média, 600 exemplares cada.

“Nosso trabalho é essencial para que o trabalho dos repórteres chegue até o leitor e para ampliar e manter nossos assinantes. Mas nossa equipe é muito boa e é um prazer trabalhar com eles”, ressalta.

Direção

As funções de direção do jornal são de Claudio José Schlindwein, proprietário e diretor-geral, e Andrei Paloschi, diretor de Jornalismo e Operações.

Claudio destaca que, pelo cargo que ocupa, está sempre atento a fatores externos que influenciam o jornal, além de mudanças e tendências no setor.

“Cada decisão é muito impactante. Temos essa visão e nos preocupamos com planejamento e futuro. Temos uma relação grande com o mercado, incluindo agências, clientes, entidades e governo. No dia a dia, desenvolvemos esse relacionamento”.

Muito do trabalho dele é institucional. Além de desenvolver relações, o jornal também participa ativamente de associações de classe.

Dentro do jornal, ele desenvolve contato estratégico com o departamento financeiro, direção operacional, comercial, contabilidade e jurídico, atuando junto em alguns momentos, propondo e alterando processos.

Já Andrei é responsável pela direção operacional. Entre as principais funções estão o planejamento de conteúdo e projetos especiais para diferentes plataformas, supervisão editorial e comercial, gestão de equipes e desenvolvimento de talentos, estratégias de inovação e relacionamento com o público e fontes.

Ele atua para manter a qualidade e relevância do conteúdo e assegurar que as condições necessárias para a produção e distribuição desse conteúdo sejam adequadas.

“Trabalhamos para que o jornal esteja preparado para os desafios, sempre com um olhar para tendências de mercado e para as necessidades do nosso público”, ressalta.

Blumenau e Joinville

Em Blumenau e Joinville, as equipes de redação trabalham em um modelo de trabalho semelhante ao de Brusque, com a cobertura digital das 6h às 21h. Mesmo sem o jornal impresso, porém, a preocupação em desenvolver conteúdo de qualidade e reportagens relevantes se mantém.

“Temos um rotina diária de sugestão de pautas, apuração e entrevistas para mantermos a qualidade. Temos a responsabilidade, como jornal digital, de manter a população informada em tempo real”, destaca o editor-chefe do jornal O Município Blumenau, Cristóvão Vieira. A área de atuação de O Município Blumenau inclui ainda as cidades de Indaial, Gaspar, Timbó e Pomerode.

Brenda Pereira, editora-chefe de O Município Joinville, que também engloba São Francisco do Sul, Araquari e Garuva em sua área de cobertura, destaca que é uma característica do jornal ter uma cobertura variada em relação a temas, o que é um diferencial. Em ambas as cidades, o jornal tornou-se um dos principais veículos de comunicação, com grande audiência e relevância.

“Ao longo do tempo, o jornal passou a ser reconhecido. Percebo atualmente que as pessoas percebem nosso crescimento e a importância do nosso trabalho diário de cobertura local. As pessoas percebem que o nosso é realmente local, uma característica histórica do jornal O Município”.

