Investimentos do governo de SC em defesa civil ficam 60% abaixo do previsto em três anos

Dois discursos

No assunto defesa civil em SC, o governo estadual se orgulha do modelo que tem, mas esconde algumas falhas, digamos assim. Conforme o Tribunal de Contas, os investimentos na Defesa Civil Estadual ficaram mais de 60% abaixo do previsto entre 2020 e 2023, além do não pagamento de R$ 58 milhões em emendas impositivas dos deputados estaduais que seriam destinadas para investimentos no setor.

Mais seguro

O portal do jornal “O Globo”, tido como o de notícias mais lido do Brasil, passou a exibir desde ontem um banner patrocinado pelo governo de SC. O governador Jorginho Mello quer mostrar aos brasileiros que “SC é o Estado mais seguro do Brasil”. Há os que não gostam disso. Acham que isso atrai “gente indesejável” para cá. Hum…

Termina greve

Depois da Universidade Federal de Minas Gerais, os professores da UFSC, finalmente também encerraram sua greve após 40 dias. Imagina-se o quanto o longo movimento afetou seus milhares de alunos, sem contar os possíveis atrasos na conclusão dos seus cursos, os prazos de bolsas em risco, os custos para as famílias das quais dependem…

Elas no apito

A catarinense Neuza Back, nascida em Saudades, integra o pequeno grupo que tem mais oito, de três brasileiras e cinco de outros países, que pela primeira vez atuarão na arbitragem da Copa América 2024. Com 39 anos, formada em educação física, Neuza integra o quadro da CBF desde 2009. No seu currículo está sua presença nas Olimpíadas de Tóquio-2020 e na Copa do Mundo no Catar há dois anos. Foi uma das seis mulheres que pela primeira vez atuaram num Mundial masculino de futebol. Ela também faz parte do quadro dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Celesc privatizada

As lideranças sindicais dos eletricitários em SC estão com suas antenas ligadas e de prontidão depois que o presidente da Celesc, Tarcísio Estefano Rosa, deu uma entrevista para o jornal “Valor Econômico” admitindo, mesmo que de forma vaga, que a privatização da empresa “deve estar sempre no horizonte”. A destacar: a estatal catarinense tem a segunda menor tarifa do Brasil, entre as mais de 50 concessionárias; cerca de 18% abaixo da média nacional.

Orientação sexual 1

Sob divergências sobre sua constitucionalidade (é ou não competência da União?), segue tramitando em comissões da Assembleia Legislativa projeto de lei da deputada Ana Campagnolo (PL) que veda a publicidade, por meio de qualquer veículo de comunicação e mídia, de material que contenha alusão à orientação sexual e gênero ou a movimentos sobre diversidade sexual relacionados a crianças e adolescentes no Estado. As multas previstas vão de R$ 20 mil a R$ 1 milhão e o fechamento da empresa que descumprir o disposto.

Orientação sexual 2

Enquanto isso, o ministro “supremo” Flávio Dino suspendeu, anteontem, lei de Navegantes, aqui em SC, que proibia o uso de linguagem neutra no município. A alegação é que a Constituição Federal prevê que compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. O que causa estupor é que há anos não se dá um ponto final nesse assunto.

Capital

Na mensagem à Assembleia Legislativa na qual pede que seja mantido seu veto a um projeto de lei do deputado Nilson Berlanda dispondo sobre a transferência simbólica da Capital do Estado, Florianópolis, para Curitibanos, na data do seu aniversário de emancipação, o governador Jorginho Mello alega o que poucos sabem: que a legislação atual permite tal transferência provisória apenas para a histórica São Francisco do Sul, município mais antigo do Estado.

Sem transparência

Um estudo que acaba de ser divulgado mostra que há um apagão na disponibilidade de dados sobre políticas públicas nas capitais brasileiras; 21 das 26 estão relacionadas com o pior nível de transparência. Na pontuação, de 0 a 100, a cidade de São Paulo é líder, com 47%, e Florianópolis em 13º, com apenas 7. Quanto mais próxima de 100 é a pontuação, maior é a qualidade e a disponibilidade de dados abertos naquele município. Mas o que dizer de Maceió, Rio Branco e Boa Vista com 1, 1 e 0?

Queijo

O Prêmio Queijo Brasil, que acontece em julho em Blumenau em sua sétima edição, de 11 a 14 de julho, no Parque Vila Germânica, bateu o recorde de 1.542 inscrições de queijos artesanais brasileiros, produzidos em 20 Estados e em 266 cidades. No ano passado foram 1.045 amostras. Junto com o prêmio acontecerá uma feira gastronômica e várias oficinas e cursos.