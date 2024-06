O Brusque empatou em 0 a 0 com o Avaí na noite desta quarta-feira, 19, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após um primeiro tempo monótono, a segunda etapa foi bem movimentada, com grandes chances, e Wellissol teve a última chance do jogo para dar a vitória ao quadricolor, que tinha um jogador a mais.

Com o resultado, o time brusquense permanece no Z-4, na 17ª posição, e chega a 10 jogos consecutivos sem perder para o Avaí. O Leão chega a nove jogos sem perder na Série B.

Quase nada ocorreu no primeiro tempo. As duas equipes se anulavam nos duelos no meio-campo, o gramado do Gigantão das Avenidas já não deixa a bola rolar, e a frequência de passes errados era, às vezes, assustadora.

Pouco antes de o relógio marcar dois minutos completos de jogo, o Brusque teve um bom ataque. Dentinho cortou para o meio e fez o passe para Alex Ruan, que chutou de longe. César Augusto fez a defesa para escanteio,

Aos cinco minutos, em meio a uma sequência de escanteios, João Paulo pegou a sobra chutando dentro da área, de primeira, e Matheus Nogueira se esticou para conferir e desviar por cima do gol.

Aos 10, Hygor driblou Wallace, mas caiu no meio da disputa. O time do Avaí pediu pênalti, mas a arbitragem não marcou e o lance terminou em falta. P VAR não demorou em permitir a sequência do jogo. Ainda assim, por um momento, o árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro pareceu indeciso sobre se esperava alguma orientação do VAR ou se deixava Matheus Nogueira cobrar a falta.

Avaí em cima

O Brusque voltou bem no segundo tempo. Nos primeiros instantes, Dionísio arriscou de fora da área e a bola passou rasteira, perto do gol de César Augusto.

A resposta avaiana não demorou. Aos cinco minutos, Ademílson soltou um foguete e obrigou Matheus Nogueira a fazer belíssima defesa para escanteio. Aos sete, Zé Ricardo alçou a bola na área e Jonathan Costa cabeceou bem. Matheus Nogueira se esticou para fazer outra defesaça, e a bola ainda bateu no travessão. Na sequência, Wallace afastou de cabeça.

Aos 10, boa jogada pela direita terminou com Marcos Vinícius chegando com liberdade dentro da área. A finalização, contudo, foi um cruzamento rasteiro sem direção.

O Brusque voltou a atacar com perigo aos 18. Paulinho Moccelin fez belo passe para Dentinho, que driblou César Augusto dentro da área, chutou, mas Natanael cortou em cima da linha.

Expulsão

Wallace forçou o árbitro a expulsar o volante Ronaldo Henrique aos 28 minutos. Em uma falta comum no meio-campo, o jogador do Avaí ficou na frente da bola para impedir a cobrança. O capitão do Brusque forçou a cobrança, chutou em cima do marcador. Recebeu o amarelo do árbitro. Contudo, Ronaldo Henrique, por ter bloqueado a falta, levou o segundo amarelo e foi expulso.

Ainda assim, o primeiro lance de perigo após a expulsão foi uma cobrança de falta de Pedrinho, aos 33 minutos, que passou perto do gol de Matheus Nogueira.

O Brusque, mesmo com um a mais, não levava grande perigo ao gol de César Augusto. Nos acréscimos, o Avaí ainda tentou buscar o gol na bola parada.

Aos 48, Wellissol perdeu a chance do jogo. Paulinho Moccelin recebeu na ponta esquerda e cruzou. Livre e com César Augusto vendido no lance, o camisa 29 mandou de primeira por cima, para fora.

Brusque x Avaí

Campeonato Brasileiro – Série B

11ª rodada

Quarta-feira, 19 de junho de 2024

Gigantão das Avenidas, Itajaí

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace, Alex Ruan (Marcelo); Rodolfo Potiguar, Serrato, Dionísio (Wellissol); Diego Mathias (Paulinho Moccelin), Dentinho; Olávio (Keké).

Técnico: Luizinho Vieira

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Tiago Pagnussat, Natanael; Zé Ricardo, Ronaldo Henrique; Ademílson (Pedrinho), João Paulo (Judson), Maurício Garcez; Hygor.

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Cartão amarelo: Éverton Alemão, Wallace, Marcelo, Guilherme Queiróz (banco); Hygor, Tiago Pagnussat, Ronaldo Henrique (2)

Cartão vermelho: Ronaldo Henrique

Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS), auxiliado por Lúcio Beiersdorf Flor (RS) e Denise Akemi Simões (PR).

Quarto árbitro: Fernando Henrique de Medeiros Miranda (SC)

VAR (SP): Emerson de Almeida Ferreira (MG), auxiliado por Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo.

