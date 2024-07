Ciclista fica ferido após colisão com carro em Canelinha

Um ciclista ficou ferido após uma colisão com um carro no Centro de Canelinha na tarde da terça-feira, 23. O acidente aconteceu por volta das 18h13.

A equipe do Corpo de Bombeiros estava retornando ao quartel após deixar um paciente no hospital quando viu a colisão.

O ciclista estava sentado na calçada apoiando as costas no muro de uma casa. Ele apresenta laceração na perna esquerda e o tendão do pé direito estava exposto.

Os bombeiros contiveram as hemorragias e fizeram curativos. Ele recusou encaminhamento ao hospital. Os bombeiros insistiram e ele não cedeu.

Portanto, a equipe o levou até uma a casa dele e o deixou aos cuidados de familiares.

Leia também:

1. Apostas de Brusque e Guabiruba acertam a quadra na Mega-Sena 2752

2. Homem tenta subornar policiais após ser preso por tráfico de drogas em Brusque

3. Problemas de infraestrutura lideram pedidos de moradores à Câmara de Brusque no primeiro semestre de 2024

4. Procura pelo padel, esporte de raquetes originário do tênis, cresce em Brusque

5. Mega-Sena 2752: veja números sorteados nesta terça-feira



Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: