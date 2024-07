Na tarde de quinta-feira, 18, o Grupo de Idosos da Paz, do bairro Aymoré, em Guabiruba, reuniu-se para comemorar seus 44 anos de fundação. O restaurante Vô João, em Brusque, foi o palco dessa celebração especial.

Em meio a um ambiente agradável e acolhedor, a fraternidade então tomou conta do local, proporcionando a todos, um dia inesquecível.

Maior grupo de Guabiruba

Fundado pelo Padre Ivo Ritter, no dia 16 de julho de 1980, o grupo começou sua trajetória com apenas 35 idosos e quatro voluntárias dedicadas.

Desde então, a iniciativa cresceu significativamente e hoje conta com 147 idosos, 11 voluntários e 23 madrinhas e padrinhos, sendo o maior grupo de idosos em Guabiruba.

Histórias compartilhadas

Durante a comemoração, as histórias e memórias de décadas foram compartilhadas, resgatando momentos de alegria e superação.

A atmosfera do restaurante, repleta de risos e conversas animadas, refletia o espírito de união e amizade que sempre caracterizou o Grupo de Idosos da Paz.

A cada encontro, realizado duas vezes por mês, os membros do grupo desfrutam de um delicioso café, preparado então com muito amor e carinho pelos voluntários.

Esses momentos são esperados com ansiedade, pois oferecem não apenas uma refeição saborosa, mas também a oportunidade de conviver, trocar experiências e fortalecer laços.

Alegria e amizades

Na tarde de quinta-feira, porém, o encontro teve um sabor ainda mais especial. Além de celebrar os 44 anos de fundação, os idosos e voluntários tiveram a chance de renovar votos de amizade e compromisso com a comunidade.

A alegria era palpável, e cada sorriso compartilhado reforçava a importância de iniciativas como essa, que promovem o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos.

Ao fim do encontro, ficou claro que a história do Grupo de Idosos da Paz é uma legado de amor, dedicação e crescimento contínuo.

E, assim como nos encontros anteriores, a comemoração na tarde de quinta-feira foi mais um capítulo memorável dessa trajetória repleta de momentos especiais, celebrando vida, amizade e solidariedade, reforçando os laços do grupo.

Grupo de Guabiruba em fotos

Como de costume, encerramos nossas pautas sempre em grande estilo, com imagens que ilustram cada narrativa. A de hoje não é diferente, destacando o encontro festivo do Grupo de Idosos da Paz, de Guabiruba.

As imagens capturam de forma objetiva o encontro então realizado na tarde de quinta-feira. Acompanhe as imagens.

*Imagens cedidas por Cintia Becker

