Embarque conosco em uma jornada para então desvendar a magia de um lugar verdadeiramente encantador, situado em Vidal Ramos, no Alto Vale do Itajaí.

Localizada na pitoresca comunidade de Fazenda Rio Bonito, essa área é um verdadeiro tesouro escondido a quase mil metros de altitude, abrigando as principais nascentes do rio Itajaí-Mirim.

Nessa região elevada, entre montanhas majestosas, a natureza então se revela em toda a sua grandiosidade.

Agricultura e frio rigoroso

A Fazenda Rio Bonito, inclusive, é conhecida por registrar as mais baixas temperaturas das madrugadas em todo o Vale do Itajaí, oferecendo um cenário de invernos rigorosos que contrastam com os verões amenos e agradáveis.

A agricultura, sustento vital dos moradores, se harmoniza perfeitamente com a paisagem bucólica e singular do local.

Início encantador do rio Itajaí-Mirim

As imagens expostas nesta edição são simplesmente sensacionais. Elas ilustram um ambiente onde a simplicidade e a beleza se entrelaçam, proporcionando uma experiência única e memorável.

Dos sinuosos córregos às espetaculares cachoeiras, as cabeceiras do rio Itajaí-Mirim desabrocham em toda a sua plenitude, transformando-se em um autêntico oásis para os sentidos.

Ao caminhar por esse lugar, é possível sentir a paz e a tranquilidade que emanam de cada canto. A beleza natural e a atmosfera acolhedora fazem da Fazenda Rio Bonito um destino imperdível para aqueles que buscam conexão com a natureza e momentos de reflexão.

Assim, a pauta de hoje é um convite para que você, caro leitor, embarque nesta jornada e se deixe encantar pelos tesouros escondidos nas cabeceiras do rio Itajaí-Mirim.

Início do Itajaí-Mirim em fotos

Vamos, pois, concluir esta edição na presença de uma estupenda galeria de imagens, que objetivamente ilustra toda a beleza interiorana presente na comunidade de Fazenda Rio Bonito, entorno que abriga as principais nascentes do rio Itajaí-Mirim.

*Autoria: Jaison e Juliana Brambila >>

*Autoria> Ciro Groh >>

