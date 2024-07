Homem é preso por enviar fotos nu a menino de 7 anos de Joinville

Um homem foi preso após enviar fotos nu e vídeos de pornografia infantil para um menino de 7 anos de Joinville. Durante a prisão, foi encontrado conteúdo de pornografia infantil armazenado no celular dele. A prisão aconteceu nesta terça-feira, 16, em Rolante (RS).

Segundo o delegado Lucas Magalhães, a investigação iniciou a partir de um boletim de ocorrência registrado pelo pai do menino. O garoto tinha uma conta na rede social Kwai e o homem começou a conversar com ele.

“A princípio de forma inocente, dizendo que estava gostando dos vídeos que ele postava, das fotos e foi se passando por um amigo virtual. Em determinado momento ele pediu o WhatsApp do garoto para eles continuarem conversando por ali”, conta o delegado.

Neste momento, o pai do menino interceptou a comunicação deles e passou o próprio WhatsApp para o homem. Ele começou a conversar com o homem se passando pelo próprio filho. Ainda conforme o delegado, quando o acusado sentiu que ganhou a confiança da criança, ele começou a falar que os vídeos do menino o excitavam.

“Ele começou a mandar foto do pênis duro, no começo dentro da calça, da cueca, depois ele começou a mostrar o pênis”, informa o delegado. “Ele começou a compartilhar os conteúdos mais absurdos que você possa imaginar, de crianças sendo estupradas, crianças sendo violentadas”, completa.

O pai da criança teria perguntado ao homem o motivo do que acontecia nos vídeos e o homem teria respondido “para dar prazer pro amigo dele”.

Investigação

A investigação liderada pelo delegado Lucas Magalhães durou cerca de três meses. Após identificar o homem, a polícia solicitou informações sobre ele para as redes sociais nas quais ele tinha perfis.

“Ele tinha perfis em várias redes sociais e várias plataformas informaram sobre conteúdos suspeitos que ele compartilhava. Através de algoritmos eles conseguem filtrar e identificar que esse indivíduo estava compartilhando esse tipo de conteúdo”, explica o delegado.

Prisão

A prisão do suspeito aconteceu em Rolante, cidade onde ele mora. O homem foi preso quando os policiais estavam indo até o endereço dele, por volta das 6h desta terça-feira.

O acusado foi encontrado na esquina de casa aguardando o ônibus para ir ao trabalho. Ele foi abordado e preso, depois foi levado para a casa dele para a coleta das provas, como celulares e computadores.

“Ele confessou o crime até porque não tinha muito o que dizer, a gente abriu o celular na frente dele com autorização judicial”, comenta o delegado. “Ele falou que tinha esse desejo sexual por crianças que embora ele alegue que nunca tinha mexido com outras crianças, ele gostava de assistir e compartilhar esse tipo de conteúdo”, completa.

O homem ficou preso em Rolante. Ainda, além do mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil de Santa Catarina, o suspeito também foi preso em flagrante por armazenar conteúdo pornográfico infantil no celular.

Histórico do suspeito

Segundo o delegado Lucas Magalhães, o suspeito afirmou que foi abusado várias vezes durante a infância e que isso teria gerado o desejo nele. “Isso fez parte da vida inteira dele”, comenta o delegado.

O homem não tinha nenhuma passagem criminal formal, mas havia sido investigado em Rolante por um suposto abuso contra um sobrinho dele. “Ele nem chegou a ser denunciado, porque a investigação não conseguiu juntar elementos suficientes de que ele era culpado”, explica o delegado.

Porém, o delegado conta que durante o interrogatório, o homem admitiu que já havia apalpado o garoto. Com isso, a investigação deverá ser reaberta em Rolante.

