VÍDEO – Homens furtam cofre com mais de R$ 200 mil em Blumenau

Na tarde desta quarta-feira, 17, foi preso pela Polícia Civil um dos principais suspeitos de um furto a uma residência em Blumenau, em que os autores levaram mais de R$ 200 mil em espécie. Os agentes da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR) e do Departamento de Investigação Criminal de Blumenau (DIC) realizaram a investigação e apreensão do suspeito.

Nesta quarta-feira, 17, um suspeito foi abordado e os policias localizaram todo o dinheiro em sua casa, na rua General Osório. Um simulacro de arma de fogo e quatro munições de calibre restrito também foram encontradas.

O homem indicou aos policiais onde havia deixado o cofre, depois que arrombou e pegou o dinheiro. No bairro Encano Central, interior de Indaial, as equipes encontraram o cofre arrombado e parcialmente enterrado às margens do rio.

O furto aconteceu no sábado, 13, por volta das 20h, em uma residência do bairro Ponta Aguada, em Blumenau. Conforme consta no relatório, o suspeito havia entrado no imóvel e pego um cofre que continha R$ 207 mil em espécie.

A Polícia Civil compartilhou um vídeo que confirma haver mais de um suspeito envolvido no furto. As imagens mostram os suspeitos carregando o cofre em um carrinho de mão.

O suspeito foi conduzido até a sede do DIC e autuado em flagrante delito pelo crime de posse ilegal de munição de uso restrito. A investigação continuará para identificar os envolvidos no furto em Blumenau.

Até o momento, não há mais informações e a identidade do suspeito não foi revelada.

