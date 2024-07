Carlos Renaux vence o Blumenau e assume vice-liderança da Série B do Catarinense

O Carlos Renaux venceu o Blumenau por 1 a 0 nesta quarta-feira, 17, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Catarinense. Em um jogo com três expulsões no final, o gol da partida foi marcado por Kássio. Com o resultado, o tricolor assume a vice-liderança e só depende de si próprio para garantir a classificação direta às semifinais, faltando uma rodada para o fim da primeira fase.

Aos sete minutos do segundo tempo, Kássio avançou pela esquerda e fez o passe a Jeffinho. O camisa 7 dominou e devolveu ao meia, que já estava dentro da área. Kássio ajeitou e chutou firme, cruzado, com a perna esquerda. A bola morreu na bochecha da rede, no canto esquerdo de João Vítor.

Aos 30min30, o atacante Ibrahim fez sua estreia no Carlos Renaux, substituindo Uederson. Mas aos 31min07, ele foi expulso com cartão vermelho direto, por falta dura sobre Vini Perrut.

O Renaux quase dobrou a vantagem aos 38min. Wendel Bahia avançou pela esquerda, cortou para dentro e serviu Santiago Ruíz. Dentro da grande área, ele dominou, chutou cruzado, rasteiro, e a bola bateu na trave.

O Blumenau também ficou com 10 jogadores, quando Gladson chegou atrasado em um lance de ataque e cometeu falta dura. Recebeu o segundo cartão amarelo aos 42 do segundo tempo. E aos 44, pelo que pareceu ser reclamação, Victor Rosa foi expulso com cartão vermelho direto.

Próximo jogo

Pela última rodada da primeira fase, o Carlos Renaux visita o Guarani no estádio Renato Silveira, em Palhoça. O Blumenau briga entre a permanência e a classificação à segunda fase recebendo o Tubarão no estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul. Todas as partidas começam às 15h deste domingo, 21.

Carlos Renaux 1×0 Blumenau

Campeonato Catarinense – Série B

8ª rodada

Quarta-feira, 17 de julho de 2024

Estádio das Nações, Balneário Camboriú

Carlos Renaux: Denison; Belém, Diogo, Murilo, Jonathan; Lucas Rocha, Kássio; Raphael Soares, Doda, Jeffinho; Uederson.

Técnico: Sílvio Criciúma

Blumenau: João Vítor; Lucas Silva, Lucas Felipe, Kennerson, Victor Rosa; Vítor Gabriel, Léo Tortura; Júnior Feitosa, Vini Perrut, Gladson; Vini Roeder.

Técnico: Joaquim Fernandes

Gol: Kássio.

Cartão vermelho: Ibrahim; Gladson e Victor Rosa

Arbitragem: Diego da Costa Cidral, auxiliado por Gianlucca Perrone de Vasconcellos e Mauro Ricardo Oliveira Alves da Luz.

Quarto árbitro: Gustavo Baggio Ratti

