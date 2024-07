Nesta quarta-feira, 17, os moradores de Brusque experimentaram uma mudança significativa no padrão climático, com o retorno do sol, que quebrou uma sequência de 11 dias sob frio úmido.

Durante esse período, as temperaturas permaneceram abaixo dos 20°C, fazendo com que o uso de casacos, cachecóis e guarda-chuvas fosse então constante, devido à frequência das chuvas.

Desde o último registro de 22°C, ocorrido em 5 de julho, os valores térmicos têm se mantido consistentemente num patamar inferior a 19/20°C, resultando em uma intensa sensação de frio.

Sol e o reflexo nas temperaturas

A tabela a seguir apresenta a apuração das temperaturas máximas desta quarta-feira, registradas não apenas em Brusque, mas em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

O levantamento revela que diversos locais monitorados alcançaram marcas superiores a 22°C, algo que não ocorria há 11 dias.

A exceção ficou por conta da fria comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, que manteve índices mais baixos, oscilando entre 15°C e 17°C.

Acompanhe na sequência os resultados deste levantamento, então realizado junto à rede Groh Estações.

Dias com sol à vista

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, a presença do sol deve continuar sobre Brusque e região nos próximos dias desta semana, inclusive, estendendo-se até pelo menos a próxima terça-feira, 23.

Coutinho antecipa que neste período de cinco a seis dias seguintes, o frio tende a ficar restrito às noites e madrugadas, com tardes agradáveis e temperaturas previstas entre 23°C e 26°C.

Essas condições climáticas favoráveis beneficiarão as atividades externas em Brusque e região, conforme nota emitida por Coutinho.

A volta do sol em fotos

Vamos concluir esta matéria com uma galeria de imagens, que ilustram de maneira vívida, os cenários observados diante o retorno do sol sobre Brusque nesta quarta-feira.

As belas imagens capturam a transformação da cidade diante da luz solar.

