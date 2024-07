À medida que se aproxima a comemoração de seus 101 anos de vida, uma história extraordinária resplandece em Guabiruba, cidade que, em 1923, ainda fazia parte de Brusque.

Angela Keller, essa figura inspiradora, já centenária, exibe saúde vibrante, lucidez impressionante e uma inextinguível vontade de viver, servindo como exemplo para gerações mais jovens.

Residente no pitoresco bairro São Pedro, Angela irá celebrar 101 anos em 20 de novembro de 2024. Tivemos a honra de entrevistá-la, onde nos encantou com sua simpatia e vitalidade.

Memória impecável

Angela, cuja memória é um verdadeiro arquivo histórico, consegue ainda lembrar de eventos com uma exatidão surpreendente. Ela revive períodos da Segunda Guerra Mundial, quando o idioma alemão foi proibido no Brasil.

“Era proibido falar o idioma alemão em Guabiruba. Que época difícil então foi essa”, descreve a centenária.

Quando questionada sobre sua família numerosa, Angela mencionou com orgulho seus dez irmãos – cinco mulheres e cinco homens – recitando os nomes de cada um deles com uma fluidez cativante.

Vida profissional

Durante a entrevista, ela compartilhou lembranças de sua carreira como operária, destacando sua passagem pelas empresas Schlösser e Renaux. Na Schlösser, trabalhou como cozinheira, enquanto na Renaux, dedicou-se à tecelagem.

Vida comunitária em Guabiruba

Sua ativa participação em empreendimentos comunitários abrangeu diversas paróquias. Em julho de 1980, foi uma das fundadoras do Grupo de Idosos da Paz, que permanece ativo até hoje.

Por escolha própria, Angela abraçou a vida de solteira, abdicando do matrimônio. Seu centenário representa não apenas um marco temporal, mas um farol que ilumina a perseverança, o compromisso e a vivacidade.

A história dela é um testemunho de uma vida plena e dedicada ao bem-estar alheio, imortalizando-se como um farol de sabedoria e vitalidade.

A mais idosa de Guabiruba

Nossa coluna conduziu uma investigação para verificar se dona Angela é, de fato, a pessoa mais idosa de Guabiruba. A apuração confirmou que, prestes a completar 101 anos, ela é atualmente a moradora que detém a idade mais avançada do município.

Guabiruba e sua centenária em fotos

Concluímos esta pauta com uma galeria de fotos, oferecendo assim, um vislumbre da vida de Dona Angela e do seu atual ambiente.

A simplicidade e o charme do estilo interiorano são vividamente retratados, marcando a essência do local.

Convidamos você a explorar essas imagens e testemunhar essa autêntica jornada.

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

