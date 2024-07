Neste domingo, 14, Brusque continua a enfrentar um cenário de chuvas ocasionais e céu cinzento, mantendo o clima frio, exigindo assim, o uso constante de guarda-chuvas e casacos.

*Confira uma linda galeria de fotos no fim desta edição

Mesmo sob as precipitações constantes, o nível do rio Itajaí-Mirim vem permanecendo dentro de uma normalidade, oferecendo um alívio aos moradores, preocupados com possíveis enchentes.

Além disso, o charme do inverno se fez presente nas ruas e praças da cidade, diante das pessoas vestindo roupas pesadas típicas da estação, incluindo casacos, cachecóis e, claro, guarda-chuvas, adicionando um toque pitoresco ao cenário urbano.

No fim desta edição, você poderá conferir uma estupenda galeria de fotografias, que ilustram o cenário invernal observado em Brusque neste domingo.

Antes disso, vamos então trazer logo após a imagem, informações sobre o nível do rio Itajaí-Mirim.

Chuvas e o rio Itajaí-Mirim

Para ilustrar a situação de tranquilidade em relação ao nível do rio Itajaí-Mirim, nada melhor do que trazer informações do município que abriga suas principais nascentes.

A tabela abaixo mostra a flutuação das últimas medições realizadas pela Agência Nacional de Águas (ANA), que possui réguas de medição instaladas no bairro Salseiro, em Vidal Ramos.

De forma contundente, os dados mostram marcas abaixo de 3 metros, indicando uma situação estável. O último pico ocorreu às 10h, com 2,62 metros. Essas aferições do Alto Vale são de interesse direto para Brusque.

Chuvas em números

Abaixo, você pode conferir os volumes de chuvas registrados neste domingo, até por volta de 15h. Os dados contidos na tabela correspondem a cada local situado no Vale do Itajaí-Mirim.

Previsão e fotos após anúncios

Chuvas devem diminuir

De acordo com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, as chuvas devem cessar gradualmente a partir da segunda-feira, 15. Inclusive, a semana seguinte tende a ser marcada por uma transição para um padrão de tempo mais seco.

No entanto, o frio então deve persistir, mas ficará restrito às noites e madrugadas, enquanto as tardes prometem ser agradáveis, segundo Coutinho.

Portanto, se essas projeções da Climaterra se confirmarem, um período mais propício para atividades externas está a caminho, com a abertura da segunda quinzena de julho.

Chuvas gerando lindas fotos

Como já mencionado anteriormente, mesmo diante das condições climáticas adversas, as chuvas proporcionaram belas imagens em Brusque neste domingo.

Nossa coluna se dedicou a capturar todo o charme da estação do inverno, refletido nas vestimentas das pessoas que não economizaram no bom gosto.

Confira os cenários magníficos capturados em tons de cinza nesta seleção de imagens que preparamos com carinho para você, nosso estimado leitor.

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

