Nem mesmo as condições instáveis do tempo afastaram o público e as famílias de Brusque da 11ª edição do Festival Nacional da Cuca, que ocorre neste fim de semana no pavilhão de eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o popular pavilhão da Fenarreco.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

O evento, que celebra uma das mais tradicionais delícias da culinária alemã, começou neste sábado, 13, com as portas do pavilhão abertas das 9h às 21h, e se estenderá até o domingo, 14.

Durante todo o dia, os visitantes podem desfrutar de uma programação diversificada e atrativa. O festival conta com o concurso “Resgatando a Tradição da Cuca Alemã”, além de apresentações musicais ao vivo que prometem animar o público.

Para as crianças, há a Cozinha Mirim, onde elas podem ter a experiência de preparar suas próprias cucas, incentivando a diversão e a interação com a tradição culinária.

Além disso, o Mercado da Cuca está à disposição para quem desejar levar uma cuca quentinha para saborear em casa com a família.

As cucas disponíveis no mercado são então produzidas pelas padarias participantes do evento, todas integrantes do Núcleo de Panificadores de Brusque.

Festival em Brusque no domingo

A programação de domingo também começa às 9h se estendendo até 18h. O destaque do dia será a conclusão do concurso, onde os jurados escolherão as três melhores cucas do festival.

A premiação então promete ser um momento emocionante, celebrando a dedicação e a habilidade dos participantes.

Assim, a 11ª edição do Festival Nacional da Cuca se consolida como um evento imperdível, reunindo tradição, sabor e muita diversão para toda a família, mesmo com o clima desfavorável.

Brusque em fotos após anúncios

É com grande honra e satisfação que o Blog do Ciro Groh conta com o apoio de parceiros comerciais tão tradicionais de Brusque, que acreditam neste trabalho.

Conheça cada um deles nos banners abaixo e clique para então explorar os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. Chuvas em Brusque: veja as imagens que então marcaram a sexta-feira na cidade

2. Beira Rio de Botuverá: fotografias mostram sua beleza interiorana

Festival de Brusque em fotos

Vamos concluir esta pauta em grande estilo diante de uma galeria de fotos que capturam os melhores momentos do 11º Festival Nacional da Cuca.

Confira a seleção de imagens que preparamos especialmente para você, nosso prezado leitor, e sinta a atmosfera única desse evento imperdível.

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

*Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK