GALERIA – Confira a gastronomia completa do 11º Festival Nacional da Cuca, em Brusque

Diversos sabores de cucas, opções de doces, salgados, frios e bebidas integram o café colonial da 11ª edição do Festival Nacional da Cuca, que ocorre neste fim de semana, 13 e 14 de julho, no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque.

A entrada do evento é gratuita nos dois dias e além do tradicional Mercado de Cucas, o público pode prestigiar o café colonial preparado pelo Guabirubense Buffet e Eventos.

O gerente do Guabirubense, Raildo de Sousa Santos, compartilha a emoção de retornar pelo segundo ano ao evento tão aguardado no município. “Participar pelo segundo ano é um privilégio. Estamos com a bagagem maior, a experiência melhor. Selecionamos o que fez sucesso ano passado, reunimos isso e trouxemos mais um pouco do que o pessoal gosta e pediu”.

Uma das novidades deste ano são as opções de comidas quentes, afirma Raildo. “Esse ano trouxemos galinha velha, polenta, frango a passarinho, sopa…porque o pessoal queria opções de almoço. Esse ano tem mais variedade para as pessoas aproveitarem ao meio-dia também.”

O evento é promovido pelo Núcleo de Panificadoras e Confeitarias da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), com o apoio da prefeitura. O tema de 2024 é “Resgatando a Tradição da Cuca Alemã”.

Variedade de sabores e opções

A diversidade de cucas, doces e salgados encantou Cledineia Martins, 39 anos, que veio de Itajaí, acompanhada da cunhada Amanda Alves e amiga Marcia Podgurski. “Foi uma surpresa, porque a gente não esperava tanta comida e tão variada. A comida é excelente, o sabor nos supreendeu”, diz.

Amanda frisou a importância da disponibilidade de comidas para quem possui restrição alimentar. “A minha irmã não pode comer alimentos com glúten e lactose e achei legal ter essas opções aqui.”

Cristina Pereira, 38 anos, trouxe o filho José Eduardo, de dois anos, para conhecer o evento e aproveitar o café colonial. “É divino, bem variado e com ótimos sabores. Tem doces para todos os gostos e as cucas são deliciosas”, avalia.

O casal brusquense Quésia Stegemann, 29 anos, e Rolando Winter, 30 anos, escolheu o sábado para desfrutar da gastronomia da festa. “É a nossa primeira vez e gostamos bastante. Dá para vir para o café da manhã, ficar para o almoço, café da tarde e janta se quiser. Chegamos no evento e viemos direto para o café colonial”, compartilha Quésia.

Deisi Oliveira, 35 anos, moradora de Itajaí, visita o evento pelo segundo ano e destaca: “É um café colonial digno, à altura do que o evento oferece. Fiquei o ano todo esperando por isso.”

Valores

– Café colonial

Adulto: R$ 69

Crianças até 10 anos: R$ 30

Combo 1/4 de cuca + café: R$ 34

– Cucas

Tradicional: R$35

Gourmet: R$ 45

Opções disponíveis no café colonial

– Doces

– diversas cucas tradicionais e gourmet (chocolate, uva, queijo, banana, morango, gostas de chocolate, nata, farofa, abacaxi, banana com gemada, queijo com goiabada, Oreo, KitKat, coco, entre outros sabores);

– bolos confeitados (de Prestígio, torta de Oreo, bolo de morango com suspiro, mesclados, Sonho de Valsa, mirtilo, nata com morango, entre outros);

– bolos simples (de cenoura, laranja, baunilha, chocolate, coco, milho, nega maluca, torta mineira, floresta negra, banoffee);

– pudim de banho-maria;

– cheesecake de frutas vermelhas;

– torta de limão;

– chimias diversas (geleias, natas, manteiga entre outras opções)

– diversas frutas.

– Salgados

– ovos mexidos;

– molho de cachorro-quente;

– mini hambúrguer de salpicão;

– pão quente;

– frango a passarinho;

– lasanha de carne;

– lasanha de frango;

– pastelão (de carne, frango, legumes);

– pastelão de frangos em glúten;

– escondidinho de batata com calabresa e de carne seca;

– quiche de brócolis e tomate;

– polenta;

– canja de frango;

– sopa de capelete;

– fritos (pasteizinhos, coxinhas, bolinha de queijo, bolinha de carne, risoles, travesseirinhos de pizza, além de minichurros doces, entre outros);

– diversos pães.

– Frios

– torta fria;

– presunto;

– pernil;

– morcilha;

– lombo;

– copa;

– linguiças;

– salames;

– entre outros.

– Bebidas

– suco de laranja e de uva;

– café;

– café com leite.

Programação completa

– Sábado (13/07)

9h – Abertura do Pavilhão;

9h – Início do Café Colonial;

10h – Início da 1ª eliminatória do concurso;

10h30 – Solenidade de Abertura;

12h – Intervalo no concurso para o almoço;

13h30 – Início da 2ª eliminatória do concurso;

16h – Início da 3ª eliminatória do concurso;

19h – Aula Show: Cuca de doce de leite Santa Clara com Júlio Cesar Sandrin e Arthur Romanzini Lazzarotto

20h30 – Apresentação dos classificados da próxima etapa;

21h – Encerramento.

– Domingo (14/07)

9h – Abertura do Pavilhão;

9h – Início do Café Colonial;

10h – Início da 1ª etapa final do concurso;

12h – Intervalo no concurso para o almoço;

13h – Aula show com Rubens Catarina “Cuca tradicional com tartar de carne e gema curada;

14h30 – Início da 2ª etapa final do concurso;

18h – Premiação.

