A semana em Brusque avança para esta sexta-feira, 12, marcada por desafios impostos pelas adversidades climáticas, diante do frio úmido e as chuvas constantes afetando a rotina dos moradores e testado a resiliência da infraestrutura local.

As últimas precipitações, ocorridas apenas na quinta-feira, 11, somaram volumes expressivos, excedendo a marca de 60 mm em alguns locais monitorados no Vale do Itajaí.

Este montante pluviométrico elevou o nível do rio Itajaí-Mirim, que atingiu um pico de 4,36 metros no início da manhã desta sexta-feira, segundo dados da Defesa Civil do município.

Felizmente, a cota deve então diminuir no decorrer da tarde, devido à trégua das chuvas mais intensas sobre a região.

Chuvas em imagens

Entretanto, outro ponto que chama atenção é a tonalidade cinzenta pintada no céu de Brusque nesta sexta-feira.

A ausência do sol criou lindas paisagens de inverno, sob cenários que remetem à estação mais fria do ano. Pessoas trajando casacos e cachecóis foram vistas nas ruas da cidade.

Procuramos capturar imagens deste cenário invernal, e a galeria de fotos pode ser conferida mais adiante, logo após a apresentação dos nossos anunciantes.

Chuvas em números

Antes disso, queremos apresentar os volumes de chuvas somados até o momento, correspondentes ao período da quinta-feira e o início da tarde desta sexta-feira.

A tabela exposta abaixo ilustra as marcas ocorridas em cada local monitorado, conforme descrito em anexo. Confira a seguir.

Chuvas prosseguem

A meteorologista do AlertaBlu, Tatiane Martins, emitiu um aviso meteorológico na manhã desta sexta-feira, alertando sobre as chuvas ainda previstas para o fim de semana. Confira a seguir, a nota na íntegra.

*Boletim: AlertaBlu >>

Os modelos de previsão do tempo seguem indicando um cenário de instabilidade para o fim de semana em Brusque e em todo o Vale do Itajaí.

No decorrer desta sexta-feira, a atuação da circulação marítima e de áreas alongadas de baixa pressão favorecem a condição para chuva persistente, porém, de fraca intensidade.

A partir da tarde do sábado até a manhã do domingo, a influência de um novo sistema de baixa pressão e o fluxo de ar quente e úmido direcionado para Santa Catarina, voltam a causar chuvas persistentes de fraca a moderada intensidade, sob risco para chuva intensa em curto espaço de tempo e algumas trovoadas.

Devido ao cenário de chuvas frequentes e persistentes, são aguardados volumes expressivos de precipitação.

Entre esta sexta-feira e o domingo, os acumulados previstos tendem a variar em torno de 80 mm, não se descartando pontuais mais elevados. Neste período, fica aumentado o risco para ocorrências associadas a alagamentos e deslizamentos pontuais.

Sexta-feira em fotos

Esta pauta, culmina então, com a apresentação de uma bela galeria de fotografias, cuidadosamente preparada para você, nosso prezado leitor.

As imagens ilustram de forma objetiva o efeitos do inverno, observado nesta sexta-feira em Brusque, além de retratar a situação do rio Itajaí-Mirim na cidade.

Acompanhe a seguir esta coletânea de cenários.

