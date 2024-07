Motorista que caiu com ônibus escolar no rio em Aurora ingeriu álcool, diz PM

O teste de bafômetro realizado pelo motorista do ônibus que caiu com alunos em um rio de Aurora, no Alto Vale do Itajaí, nesta sexta-feira, 12, apontou presença de álcool no ar expelido. O homem foi conduzido para atendimento médico e, posteriormente, seria levado à delegacia.

A informação foi divulgada pela Polícia Militar de Aurora. No ônibus, haviam 26 estudantes. Todos foram resgatados com auxílio de pessoas que estavam no local e do motorista. A queda no rio aconteceu na estrada Rio Areia por volta das 17h40.

De acordo com o 6º Grupo de Polícia Militar Rodoviária (PRMv), o resultado do teste de bafômetro marcou 0,14 mg/l de álcool no primeiro teste. Após 15 minutos, foi realizado o segundo teste, que registrou a mesma quantidade. O condutor tem 36 anos.

Uma câmera de segurança registrou o momento. Ainda conforme a PM local, o motorista perdeu o controle do veículo, deslizou em uma ribanceira, capotou e caiu no rio. Cinco dos 26 estudantes foram encaminhados para atendimento médico, todos com dores ou ferimentos leves.

