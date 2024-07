Força-tarefa é enviada ao Vale do Itajaí em meio às chuvas; Rio do Sul decreta emergência

Uma força-tarefa do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina foi enviada ao Vale do Itajaí para auxiliar os municípios afetados pelas chuvas. O apoio leva em consideração a previsão de mais chuva durante o fim de semana. O destino das equipes é Rio do Sul, no Alto Vale, que já decretou situação de emergência.

O envio das equipes foi divulgado pelo governo do estado. Bombeiros especializados em atendimento de busca e resgate em enchentes e enxurradas se deslocam ao Alto Vale. Os reforços vêm de Curitibanos, Canoinhas, Balneário Camboriú e Itajaí. Outras equipes estão de sobreaviso pelo estado.

“São acionamentos preventivos e que permitirão uma atuação muito rápida em caso de confirmação dos altos volumes de chuva previstos”, disse o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros de SC, coronel Jefferson de Souza, em entrevista ao portal de notícias do governo catarinense.

O helicóptero do Corpo de Bombeiros, Arcanjo-3, também presta apoio. A orientação é que as pessoas evitem dirigir pelas estradas na região do Vale do Itajaí neste fim de semana. Em caso de emergência, é possível ligar no telefone 193, dos bombeiros.

Emergência em Rio do Sul e mais chuva

O prefeito de Rio do Sul, José Thomé (PSD), decretou situação de emergência devido às chuvas que atingem o município nos últimos dias. A medida foi publicada no final da tarde desta sexta-feira, 12. Rio do Sul enfrenta, mais uma vez no ano, período de chuvas intensas que geram transtornos na cidade.

A informação foi confirmada ao jornal O Município pelo secretário de Governo de Rio do Sul, Cristian Stassun. Segundo dados da Defesa Civil local, o nível do rio Itajaí-Açu na cidade era de 6,31 metros às 8h deste sábado, 13, baixando.

De acordo com o governo do estado, até sexta-feira haviam 312 desalojados no município, nenhum desabrigado. Cinco abrigos foram abertos. A previsão de chuva persistente segue em todo o Vale do Itajaí, entre 10h de sábado e 16h de domingo, 14.

Além do Vale, as chuvas intensas devem atingir as regiões do Planalto Norte, Litoral Sul e parte do Meio-Oeste, que constam na área laranja do mapa da Defesa Civil de Santa Catarina, indicando risco alto. O restante do Oeste e grande parte do Planalto Sul e Litoral Norte estão na área de risco moderado.

Leia também os destaques do semana:

1. CEPs de Brusque são alterados por conta de conflitos em endereços; confira as mudanças

2. Preços dos alimentos na Fenarreco não serão afetados pela entrada gratuita, diz secretário

3. Projeto que permitirá construção da barragem em Botuverá é aprovado no Senado

4. Agência Nacional de Saúde divulga lista de planos de saúde suspensos por reclamações

5. Família de Brusque cria vaquinha para custear cirurgia de adolescente com doença na córnea

Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: