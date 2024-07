Família de Brusque cria vaquinha para custear cirurgia de adolescente com doença na córnea

A família de Agatha Batista Ricardo, de 15 anos, criou uma vaquinha para custear uma cirurgia na córnea da adolescente. O procedimento irá acontecer no dia 18 e custa R$ 11 mil. A família já arrecadou R$ 7 mil, faltando apenas R$ 4 mil, a meta da vaquinha.

Agatha possui ceratocone, uma doença que reduz a parte central da córnea, que é empurrada para fora e forma uma saliência com o formato aproximado de um cone.

A cirurgia que ela fará é o crosslinking no olho direito. Ela é uma alternativa menos agressiva do que o transplante de córnea.

Além do crosslinking, Agatha terá que fazer transplante de córnea no olho esquerdo, pois a doença está muito avançada.

Os procedimentos estão disponíveis pelo SUS, mas, segundo Giceli, o tempo de espera é de 3 a 4 anos, e a situação de Agatha pode piorar nesse período.

“Moramos no bairro Limeira Baixa e somos pessoas simples. Meu marido trabalha em uma fábrica e eu sou faxineira, por isso criei a vaquinha. Se não conseguirmos o valor até o dia da cirurgia, terei que pedir para a minha patroa”, conta Giceli.

Como doar

É possível doar pelo site do Vakinha. Além disso, também há a chave Pix [email protected]. Quem criou a página de doações no site foi uma amiga de Giceli, Rubiana do Amaral.

