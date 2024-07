Maior torneio de tênis da história de Brusque acontece em agosto

O maior evento de tênis da história de Brusque acontece entre os dias 16 e 18 de agosto. Além das competições, o 1º Brusque Open de Tênis, que vai envolver os clubes Bandeirante, Guarani e a Escola Guga, terá diversas atrações para todas as idades, envolvendo o esporte e também atrações para as famílias.

As inscrições, exclusiva para atletas de Brusque, já estão abertas através da plataforma Letzplay. Os primeiros 100 atletas a garantirem a participação vão concorrer a uma raqueteira Head Tour. A previsão é que o torneio tenha cerca de 300 atletas e mais de 800 visitantes durante os três dias.

A sede principal do evento será a Sociedade Bandeirante, enquanto os jogos também podem acontecer no Clube Esportivo Guarani e na Escola Guga em caso de necessidade de ajustes da programação.

O Brusque Open de Tênis é organizado pela AK Sports, do empresário Artur Klann. O evento tem como objetivo fortalecer e estimular a competição saudável entre os participantes e promover a vivência em eventos relacionados ao tênis.

O esporte vem ganhando adeptos recentemente, com grandes resultados de brasileiros em torneios internacionais. Nos últimos Jogos Olímpicos, em Tóquio, Laura Pigossi e Luisa Stefani venceram uma inédita medalha, de bronze, para o país nas duplas femininas, por exemplo. Atualmente, o Brasil tem três tenistas no top 100 de simples, dois homens – Thiago Monteiro e Thiago Wild – e uma mulher, Bia Haddad, que foi a primeira atleta do país a atingir o top 10 de simples desde Gustavo Kuerten.

“Percebo um crescimento considerável do esporte tênis no Brasil e também dentro do nosso clube. Os resultados dos brasileiros profissionais do esporte estimulam a maior procura e uma vez começando a praticar se torna viciante. Dentro do nosso clube só de sócios que jogam o ranking interno temos hoje 104 adeptos (um aumento de 55% no último ano)”, conta Tiago Kohler, diretor esportivo do Bandeirante.

João Delfino Fantini Schaefer, diretor de Esportes do Guarani, conta que o aumento da procura também é uma realidade no clube. “Hoje, contamos com mais de 80 tenistas, um ranking interno muito movimentado, o feminino também está muito forte esse ano. A procura vem crescendo e também investimos muito na parte estrutural e isso permite esse crescimento”.

O torneio

Para garantir que atletas de todos os níveis possam competir, as competições serão divididas por 20 categorias no total, desde o nível iniciante até a 1ª classe, no masculino e feminino. Ainda haverá disputa entre as crianças e os atletas juvenis, com divisão por idade e nível técnico. Todos os participantes vão receber um kit boas-vindas.

“Vamos atender todos os níveis, proporcionando que todos participem do torneio, alguns pela primeira vez. Essa experiência que envolve o torneio é um aprendizado e vale muito à pena para quem está começando no esporte, mas também para quem já participa de torneios com frequência”.

Uma das atrações do Brusque Open será uma clínica com Walter Preidikmann, o Gringo, treinador de diversos jogadores que já foram top 100 do ranking mundial, já está confirmada. O evento ainda terá, além dos jogos, várias ações de entretenimento, como área para ativação dos parceiros, lounge para descanso, espaço para fisioterapia, happy hour para os atletas, espaço kids, miniquadras, e aulões para as crianças de 3 a 10 anos que ainda não jogam e querem conhecer o esporte.

“Queremos reunir e aproximar as pessoas, que é uma das grandes vantagens do esporte. A gente vem preparando várias atrações. O objetivo é proporcionar um evento diferenciado e com muitas atrações para os brusquenses”.

União de forças

A intenção do Brusque Open é promover a união e fortalecimento dos clubes, professores, jogadores e apaixonados pelo tênis em nossa cidade, contribuindo de forma efetiva para o crescimento da modalidade.

“Os clubes abraçaram a ideia e entenderam a ideia do evento. A ideia de realizar o torneio já vem há um tempo, sempre com o intuito de reunir os amantes de tênis da cidade e os clubes em prol do tênis. O esporte vem em um ótimo momento – não só aqui, mas em todo o país –, com crescimento da procura e também resgate de pessoas que praticaram o esporte em algum momento”, destaca Artur.

João, do Guarani, destaca a tradição histórica do tênis brusquense. “Os atletas de Brusque sempre estão se destacando em torneios regionais e estaduais, o tênis sempre foi muito forte na região. Precisamos nos unir para que o esporte cresça cada vez mais”

Tiago ainda acrescenta que vários atletas profissionais já jogaram e treinaram na cidade, o que reforça a força do tênis brusquense, e ainda ressalta a importância da união de forças em prol do esporte.

“A Sociedade Esportiva Bandeirante foi o berço do tênis em Brusque, vários atletas profissionais já jogaram e treinaram aqui (inclusive o Guga), o clube sempre teve fortes equipes no cenário do tênis estadual e nacional, sempre fomos e sempre seremos parceiros de quem incentiva e organiza um grande evento para a cidade. Estreitar os laços com os outros clubes de Brusque é o maior objetivo desse evento ao meu ver e toda nossa equipe de esportes está unida nesse objetivo”.

O evento tem patrocínio da Atlântica Cama e Banho, Camisa 10, Cervi Contabilidade, Compose Quadros Decorativos, Endor Construtora, Fibrafisio, HC Imagem, Head, Raffcom, RVB Malhas e Verdi Natural, e ainda apoio do jornal O Município, como parte da comemoração de 70 anos, além da Sociedade Esportiva Bandeirante, do Clube Esportivo Guarani e da Escola Guga Brusque.

