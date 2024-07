Mais médicos: número de profissionais no programa aumentou 200% em SC nos últimos anos

Mais médicos

O número de profissionais do Mais Médicos em atividade aumentou em 93,83% desde o início do governo Lula, informa a Secom da Presidência da República. Atualmente, são 24.894, 12.051 a mais que o registrado em dezembro de 2022. Nesse período, SC registrou crescimento ainda mais expressivo, de 206,67%, o maior percentual de todo o país. Em 18 meses, o salto foi de 270 para 828 (558 a mais). Florianópolis saiu de nove para 37, uma ampliação de 311%. Do total de ativos em SC pelo programa federal, 687 são brasileiros. Na divisão por gênero, existem 487 mulheres (58,8% do total). Na divisão por faixa etária, são 182 entre 25 e 29 anos, 200 entre 30 e 34 e 198 entre 35 e 39 anos, as três faixas mais predominantes.

Quilombos

O governo estadual está levantando e sistematizando dados sobre a população quilombola de SC e, a partir disso, atender tais comunidades, adotar políticas públicas e combater o absurdo e ignorante preconceito que ainda existe. Conforme o Censo de 2022, SC tem 4.447 pessoas que se auto identificaram como quilombolas. Vivem em 28 municípios e 89% em territórios não oficialmente delimitados.

Liderança tranquila

O prefeito e pré-candidato à reeleição em Joinville, Adriano Silva (Novo), é líder em intenções de votos no município, de acordo com pesquisa do Instituto Mapa, divulgada esta semana e que foi contratada por uma emissora de rádio local. Adriano tem 60,1%, seguido do deputado estadual Sargento Lima (PL), 11,1%; do ex-prefeito Carlito Merss (PT), 8,3%; do deputado estadual Fernando Krelling (MDB), 3,4%; do ex-vice-prefeito Rodrigo Bornholdt (PSB), 2,2%; , e do empresário Anelísio Machado (PP), com 1,4%. Impressiona neste levantamento o índice de rejeição do ex-prefeito Meers, que crava 52,8%, liderança folgada neste quesito.

Assédio sexual 1

O Tribunal Superior do Trabalho julgou recentemente dois casos de assédio sexual que resultaram em condenações às empresas. Num deles, ocorrido em Florianópolis, chamou a atenção o fato de que a trabalhadora tinha apenas 17 anos quando foi contratada e passou a ser assediada. O valor de R$ 8 mil de indenização fixado pelas instâncias anteriores (TRT-SC) foi considerado irrisório pelo colegiado, que o majorou para R$ 100 mil, diante da gravidade do caso.

Assédio sexual 2

A vítima, uma auxiliar administrativa da Saudesc Administradora de Planos de Assistência à Saúde, relatou que durante três anos foi assediada por seu supervisor, que fazia gestos obscenos, forçava contato físico, a chamava para ir a motéis, falava para os colegas que estava tendo relações sexuais com ela, além de chegou a tentar puxá-la para dentro de um banheiro, deixando claras suas intenções.

Baladas

A fenomenal divulgação que Balneário Camboriú ganhou na mídia nacional e internacional por conta do evento da direita no último final de semana, foi além da política. A revista DJ Mag, que cobre o segmento de música eletrônica, diz que a boate Greenvalley é tida como a que tem a segunda melhor balada do gênero no mundo. E o Taj Bar, um dos bares mais conhecidos do Brasil e que também tem uma filial em Assunção, no Paraguai, é um dos lugares preferidos dos turistas e moradores da cidade. Destaca ainda o Infarta BC, que oferece música ao vivo e comidas de boteco.

Herói da Pátria 1

A Comissão de Educação e Cultura do Senado acaba de aprovar a inscrição do nome de Jerônimo Francisco Coelho no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Entre outras funções, ele atuou como deputado na Assembleia Geral Legislativa, que correspondia ao Congresso Nacional na época do Brasil Império. O projeto é do senador Esperidião Amin, com relatoria da senadora Ivete da Silveira (MDB-SC).

Herói da Pátria 2

Catarinense de Laguna, engenheiro, militar e jornalista, Jerônimo destacou-se na pacificação da Província do Rio Grande do Sul durante a Revolução Farroupilha. Deixou também um legado literário, sendo membro da Academia Catarinense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

Árvores

Teve um gênio (ou vários) que no Código Estadual Ambiental de SC pôs um artigo proibindo a retirada e a utilização de madeira resultante de árvore que estiver condenada pela Defesa Civil ou que venha a cair por causas naturais. Agora está para vir uma lei estadual revertendo o absurdo.

Republicanos

Ainda pequeno mas muito bem organizado, o partido Republicanos em SC agendou as convenções das executivas municipais para dias 4 e 5 de agosto. A agremiação é presidida pelo deputado federal Jorge Goetten e na Assembleia Legislativa é representada pelo deputado Sérgio Motta.