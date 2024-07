Catarinense veterano da segunda Guerra Mundial morre aos 101 anos

O joinvilense veterano da segunda Guerra Mundial, tenente Antônio Carvalho da Silva, morreu aos 101 anos. Ele faleceu no último sábado, 6, em Curitiba (PR).

Segundo o Comando Militar do Sul (CMS) do Exército Brasileiro, ele lutou na 2ª Guerra Mundial junto à Força Expedicionária Brasileira (FEB). Atualmente, ele morava em Curitiba. “Nossa continência ao herói e solidariedade aos familiares e amigos”, publicou o CMS.

Ele foi sepultado no último domingo, 7, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim, em São José dos Pinhais (PR).

Leia também:

1. URGENTE – Homem morre após ser atropelado por motocicleta em Brusque

2. Mulher é ameaçada com faca e roubada no Centro II, em Brusque

3. Brusque tem mais de mil crianças na fila por vaga em creches

4. Pré-venda: livro que reúne testemunhos inéditos do Caso Ivo Renaux será lançado pelo jornal O Município

5. Brusque passou os últimos quatro jogos contra a Chapecoense sem marcar um gol



Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: