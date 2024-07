Brusque tem mais de mil crianças na fila por vaga em creches

Atualmente, de acordo com o sistema Fila Única, mais de 1 mil crianças aguardam vagas em creches no município de Brusque. Dessas, 446 têm entre 6 e 11 meses. Os dados foram reunidos na segunda-feira, 8.

De acordo com a secretária de Educação de Brusque, Franciele Mayer, atualmente os bairros Dom Joaquim, Limeira, Limoeiro e Volta Grande são os que têm mais demanda. Essas regiões também são as que apresentam aumento populacional mais acelerado.

Novas vagas em 2024

Em 2024, de acordo com a secretaria, foram criadas 400 vagas em 2024, sendo 140 vagas no loteamento Emma II, no Limoeiro, com a entrega da Escola de Tempo Integral Professor Raul Amorim, outras 140 em tempo integral com a reforma e entrega do Centro de Educação Infantil Raio de Sol II. Além dessas, o município tem 250 vagas em instituições privadas, no Jardim Maluche, Centro 1, Guarani e Nova Brasília, sendo que 120 dessas são novas matrículas em tempo integral.

Mesmo assim, em seis meses, a fila cresceu consideravelmente. Em janeiro, eram 722 crianças na fila. Atualmente, são 1.063, o que representa um aumento de 47,2%.

De acordo com a secretária, o aumento populacional de Brusque, principalmente devido a indicadores de qualidade de vida, tem reflexos na procura por vagas em creches e no ensino público no geral.

“Brusque é reconhecida nacionalmente como uma cidade promissora, despontando nos rankings de avaliação de cidades sempre entre as primeiras colocações. Isso se deve principalmente à qualidade de vida e à geração de emprego e renda desfrutadas pelos moradores deste município. Esses são fatores fundamentais para explicar o grande aumento demográfico da nossa população. Esse aumento gera crescimento e desenvolvimento para nossa cidade e, com ele, traz desafios para a administração pública no tocante à infraestrutura, prestação de serviços e atendimento à população. Um desses desafios encontra-se na educação, com a vasta procura de vagas em creches e também no Ensino Fundamental”, destaca.

Atualmente, há um total de 15.946 estudantes matriculados na rede municipal, incluindo 124 estudantes do Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Sendo que 7.092 matrículas na educação Infantil, das quais 3.764 estão na creche e 3.328 na pré-escola.

Ações previstas

A prefeitura pretende construir novos Centros de Educação Infantil. Um deles fica no Limeira, o Centro de Educação Infantil Tia Ana, que poderá abrir até 400 novas vagas para a região.

Outra unidade será construída no All Shopping, no bairro Volta Grande, através do Programa de Incentivo de Creches nas Empresas (Pice), com previsão de atender até 150 crianças ainda em 2024. Essa deve ser a primeira unidade em que o programa, aprovado pela Câmara de Brusque no fim de 2023, será colocado em prática.

“Por meio da lei, estamos iniciando um diálogo junto às empresas, apresentando como funciona o atendimento nas duas unidades que possuímos no município. Embora ainda não tenhamos efetivado um novo contrato, a lei possibilitou iniciar conversas com as empresas. Essas se dispõem a realizar levantamentos de demanda junto aos seus funcionários, bem como a analisar a implementação”, destaca.

Além disso, a E.E.F. Dr. Carlos Moritz, no bairro Zantão, está passando por uma reforma e ampliação de suas salas, com previsão de conclusão para outubro de 2024.

A secretária afirma que, para otimizar os espaços físicos dos centros municipais de educação infantil, está sendo feito um levantamento das 247 salas de aula para verificar as dimensões e a necessidade de contratação de monitores. Essa ação visa criar 70 novas vagas até julho de 2024.

Ela ainda relata que o Programa Fila Única será reestruturado, conforme a recente atualização da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), com o objetivo de aumentar a transparência e melhorar o acesso e a gestão das vagas disponíveis. A prefeitura ainda deve implantar neste mês a Central de Vagas, com o objetivo de regulamentar o fluxo dos atendimentos e delimitar os critérios de concessão de vagas de forma mais objetiva.

Ela completa destacando que a prefeitura protocolou um projeto na Câmara de Vereadores para permitir que o poder Executivo realize a troca de um imóvel descrito na legislação por outro, no qual o beneficiário se compromete a construir uma creche. “Essa ação visa atender à crescente demanda por vagas em creches no município de Brusque. Este projeto será executado a médio prazo, aguardando-se ainda o cronograma de execução pela empresa interessada, que especificará os prazos para a entrega da creche”.

Assista agora mesmo!

“Jogo da mentira” trazido da Itália, brìscola é praticada em Botuverá há quase 150 anos: