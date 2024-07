Pré-venda: livro que reúne testemunhos inéditos do Caso Ivo Renaux será lançado pelo jornal O Município

O jornal O Município, em parceria com o jornalista Otávio D’ávila Timm, iniciou a pré-venda do livro “Um tiro na colina”, que reúne testemunhos inéditos sobre a morte misteriosa do empresário Ivo Renaux, que abalou a tradicional família industrial nos anos 40. A obra integra a programação de 70 anos do jornal, celebrados em junho.

O lançamento oficial será realizado no Museu Casa de Brusque no dia 30 de julho, em evento para convidados. No entanto, a obra idealizada e escrita por Otávio já está disponível para venda antecipada devido ao número limitado de exemplares.

“Será um prazer lançar a obra no Museu Casa de Brusque, um espaço que me abriu as portas e me permitiu ter acesso ao processo original do caso. É um lugar fantástico para qualquer tipo de pesquisa e merece, além de mais investimento, o carinho da população”, diz o autor.

Relatos exclusivos

O livro traz testemunhos inéditos da misteriosa morte do empresário brusquense, ocorrida em 1949, na Villa Ida, mansão localizada dentro do terreno da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux. O processo criminal do caso é considerado o maior e mais emblemático da história da Brusque.

Entre os relatos únicos e exclusivos presentes no livro estão o de Edla Boos, que até março deste ano era a única testemunha viva do caso que estava próxima à cena da tragédia, e o de Valtrudes Ebel, irmã de Leonida e Elvira, empregadas da Villa Ida que foram testemunhas-chave no caso.

O empresário Luciano Hang, atual proprietário do complexo Renaux, que abrange a mansão onde ocorreu a tragédia, e Rolf Bückmann, que estava na parte externa da Villa Ida naquela manhã são outros dois personagens importantes entrevistados.

Rolf, que foi o último presidente da Fábrica de Tecidos Renaux (Fatre), é filho de Erich Bückmann, a primeira pessoa a ver o corpo de Ivo por inteiro.

Além de entrevistas reveladoras, a obra também apresenta uma síntese do caso, uma planta baixa da mansão onde ocorreu a tragédia, uma árvore genealógica dos personagens e uma série de relatos do próprio autor sobre a trajetória percorrida.

Construção da obra

Otávio começou a pensar em escrever o livro em abril de 2022, quando produziu um Trabalho de Iniciação Científica (TIC). O projeto buscou discutir o comportamento da imprensa na época do caso. Orientado pela professora da Univali, Vera Lucia Sommer, o TIC recebeu nota máxima na banca de avaliação.

“Foi naquele momento que percebi que meu fascínio pelo caso também deveria ser abordado no meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), e foi isso que fiz. No entanto, era preciso procurar uma abordagem nova e interessante. Essa busca por inovar em um assunto discutido há mais de 70 anos me acompanhou em todos os processos de construção da obra. Quando o TCC foi apresentado, tive uma resposta muito positiva. Isso serviu de combustível”, conta o jornalista.

Otávio relata que uma das barreiras para concluir o livro foi encontrar fontes que estivessem vivas e dispostas a falar sobre o caso. Após tantas décadas, muitos personagens interessantes já haviam falecido.

“Os testemunhos inéditos relatados na obra são frutos de uma pesquisa longa e árdua. Bati em muitas portas e fui muito bem recebido pelas fontes. Muitas delas nunca haviam falado publicamente sobre o caso. A obra, de certa forma, se tornou um espaço para que as pessoas pudessem falar o que haviam guardado para si por mais de 70 anos. Para mim, foi um privilégio poder ouvir os entrevistados. O Caso Ivo Renaux possui muitas perguntas não respondidas e fui atrás de muitas delas”.

Inspiração no passado

O livro, publicado pela Editora Estrada de Papel, é o primeiro lançamento sobre o caso desde a obra de João Carlos Mosimann, “Tragédia e Mistério na Villa Renaux”. Esgotado desde 2006, o best-seller de Mosimann é amplamente reconhecido e celebrado na obra de Otávio.

“O trabalho único de Mosimann foi uma grande inspiração para mim. Fiz uma leitura aprofundada de sua obra e, a partir dela, busquei trazer novas perspectivas e personagens. O caso só virou peça de teatro e ganhou a notoriedade que tem graças ao esforço dele. São obras com objetivos diferentes, mas que certamente caminham juntas na narrativa central”, conta o jornalista.

“Um Tiro na Colina” conta com a revisão de Andrei Paloschi, diretor de Jornalismo e Operações de O Município, Marcelo Reis, editor-executivo de O Município, e dos escritores Saulo Adami e Isabeli Nascimento, também colaboradora do jornal. A capa é de Diego Martins, de O Município, e a diagramação é de Nice Cipriani Gonçalves.

Pré-venda

Embora o lançamento esteja marcado para para acontecer no dia 30 de julho, já é possível reservar um exemplar de “Um tiro na colina” no modo de pré-venda. O valor da obra, que será produzida em quantidade limitada em versão de capa dura, é de R$ 59,90.

Para adquirir um exemplar da pré-venda basta entrar em contato através do WhatsApp (47) 99787-3778, ou preencher o formulário https://forms.gle/uDC5nYEUrbsZL4fT7. A entrega dos livros vendidos na pré-venda acontecerá a partir do dia 31 de julho, na sede do jornal O Município. Métodos de pagamento: Pix, dinheiro e cartão de crédito ou débito.

Pedidos realizados a partir do dia 31 de julho entrarão na lista de venda geral e estarão sujeitos à disponibilidade. A entrega ocorrerá no mesmo local e a quantidade também é limitada. Para tirar dúvidas basta entrar em contato através do WhatsApp mencionado acima ou pelo e-mail: [email protected]

Assista ao trailer de pré-venda:

O caso

No dia 30 de julho de 1949, às 9h30, um forte estampido ecoa na Villa Ida. O barulho assusta as empregadas da casa, que correm em direção ao segundo andar, de onde veio o forte som.

No alto da escada, encontram a patroa, Dagmar Sylvia Renaux, bastante nervosa, que logo ordena que voltem para o térreo, sugerindo que o barulho foi resultado da queda de um quadro, como já aconteceu anteriormente.

Os minutos passaram e a rotina na mansão seguiu normalmente. Por volta das 10h40, Amália Boos, uma das empregadas da casa, foi até o andar de cima e, pela porta entreaberta do quarto, viu o patrão, Ivo José Renaux, deitado na cama do casal com a aparência estranha.

Ela chamou-o três vezes, sem resposta. Decidiu então entrar no quarto e se deparou com Ivo muito pálido, deitado de barriga para cima, com as mãos postas sobre o tórax e o abdômen e coberto até o pescoço. Ivo, à época com 32 anos recém celebrados, estava morto.

A morte causou espanto entre os moradores de Brusque e foi capa de jornais de todo o Sul do Brasil A esposa de Ivo na época dos fatos, Dagmar Renaux, foi acusada de ter matado o marido com um tiro na cabeça (ferimento causador da morte).

O desfecho da história, porém, surpreendeu a todos na época, fazendo com que o Caso Ivo Renaux se tornasse uma lenda transmitida de geração e geração.

Sobre o autor

Otávio D’ávila Timm nasceu em Pelotas (RS) em 2000. Jornalista formado pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), desenvolveu suas atividades profissionais no jornal O Município, de Brusque, onde ingressou como estagiário em 2021.

Paralelamente às atividades como jornalista, tem por hobby a pesquisa sobre casos criminais e personagens importantes da cultura brasileira. Entre os textos publicados, também teve a honra de colaborar com matérias de pesquisa histórica para o jornal O

Município Blumenau.

Mudou-se para Brusque em 2012 e estabeleceu forte ligação com membros de famílias tradicionais da cidade, o que serviu de combustível para vários trabalhos publicados, entre eles “Um tiro na Colina”, que marca a estreia do autor na literatura.

