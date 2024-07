Filho de Bolsonaro cogita concorrer ao Senado por SC ou outros estados alinhados à direita

Senador por SC?

Conforme parlamentares que têm amplo acesso a Bolsonaro, o filho 02 do ex-presidente, Carlos, atualmente vereador na cidade do Rio de Janeiro, pode também disputar o Senado em 2026, mas não no seu domicilio eleitoral, onde dividiria os votos familiares com o irmão Flávio. E sim por estados como SC e Mato Grosso, conforme a “Folha de S. Paulo”. Em 2022, o ex-presidente teve 69,3% dos votos de SC, contra 30,7% de Lula. Em Mato Grosso, 65% contra 35%. Neste contexto, se elegeria senador sem nem mesmo sair de casa, dizem interlocutores do ex-presidente. A ver. Muito a ver.

Negar Bolsonaro

Com o título “A direita democrática precisa negar Bolsonaro”, o “Estadão”, em seu principal editorial de ontem, diz que o evento da extrema direita no Brasil em Balneário Camboriú “mostra a força de um movimento que reafirma caráter autoritário ao jurar lealdade absoluta não à lei ou aos valores republicanos, e sim ao ex-presidente”. Hum….

Palavrão

Foi entre aplausos e gargalhadas que os participantes da Cpac Brasil reagiram depois que Bolsonaro resolveu agraciar o presidente argentino Javier Milei com a, digamos assim, “Medalha 3is”, de imorrível, imbrochável e incomível. No palco, ao recebê-la, Milei berrou em alto e bom som: “Viva la libertad, carajo”. Aliás, maldosos estão dizendo que faltou mais um “i”. De inelegível.

Turismo excessivo

Após suas autoridades anunciarem que eliminarão apartamentos turísticos em 2028, manifestantes, em Barcelona, na Espanha, passaram a agredir turistas com jatos de água, na rua, lojas e restaurantes. O excesso prejudica, sim, por inviabilizar a moradia e expulsar os moradores, como já se começa a observar em Florianópolis e Balneário Camboriú. Investir em turismo, sim, mas sem jamais ignorar os prejuízos causados à população local.

Discriminação

Ao comentar para a Globo News a eleição na França no último domingo e festejar a derrota da extrema-direita – cujos cabeças são contra imigrantes, à União Europeia e outros “contras” – o ex-craque Raí, graduado em ciências políticas numa universidade parisiense, lembrou que a discriminação racial já foi bem maior por lá e citou seu amigo catarinense, também ex-jogador, Valdo, que é negro. Reclamava que toda vez que desembarcava por lá era acintosamente revistado, enquanto outros colegas, Raí inclusive, passavam pelas cancelas sem serem importunados.

Creci-SC alerta

A eventual aprovação do texto, pelo grupo de trabalho da regulamentação da Reforma Tributária, em votação prevista para esta semana, poderá levar a um aumento de 100% na carga tributária sobre a compra de imóveis e de 34% sobre os aluguéis. O alerta é do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de SC, que articula com o Conselho Federal uma mobilização junto aos deputados federais e senadores para rejeitarem a proposta. Atualmente, grande parte das operações de intermediação de imóveis possui uma carga tributária que varia de 6,4% a 8%.

Chá

As cidades de Videira e Caçador sediam de 29 deste mês e 4 de agosto a Semana da Cultura do Chá no Brasil, em sua segunda edição. Contará 134 marcas participantes, 41 voluntários e 20 patrocinadores, além do apoio de embaixadas de vários países. SC tem 21 mil estabelecimentos que produzem, beneficiam ou comercializam chás e infusões, o que representa 4,5% do total de negócios do setor no Brasil, segundo relatório mais recente do Sebrae SC, de 2017.

Filme velho

O Contorno Viário da Grande Florianópolis será inaugurado no início de agosto, com 12 anos de atraso. Um filme com enredo parecido pode acontecer com os serviços de duplicação da BR-470, conforme análise feita pela Fiesc. Se for mantido o ritmo atual, o segmento que percorre os municípios de Navegantes, Ilhota, Gaspar, Blumenau e Indaial, num trecho de 73,2 km, só será concluído daqui a seis anos e dois meses. E olhe lá!

Zumblick

O presidente Lula sancionou sexta-feira lei federal que dá o nome de “Willy Alfredo Zumblick” ao túnel da BR-101 no Morro do Formigão, em Tubarão. É uma merecida homenagem ao grande artista plástico nascido em Tubarão, em 1913, que produziu mais de 5 mil telas e participou de pelo menos 600 exposições ao longo de 75 anos de carreira. Sua obra inclui o Monumento ao Caminhoneiro, uma majestosa escultura de 4,3 metros próxima ao túnel. Faleceu em 2008, aos 94 anos.