Brusque passou os últimos quatro jogos contra a Chapecoense sem marcar um gol

O Brusque reencontra a Chapecoense às 18h30 deste domingo, 14, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com o incômodo retrospecto de não vencer e nem balançar as redes diante do adversário há quatro jogos, desde 2022. Ainda que viva um momento de cinco jogos sem derrota, os últimos quatro jogos do quadricolor terminaram em empates. Uma vitória é necessária diante da Chape, atual 12ª colocada.

No retrospecto, o quadricolor tem desvantagem. Até aqui foram realizadas 54 partidas pelo Catarinense, 12 pela Copa SC, três pela segunda divisão estadual, duas pelo Brasileiro Série B e duas pela Seletiva para o Catarinense de 2001.

São 73 jogos oficiais;

17 vitórias do Brusque;

20 empates;

36 vitórias da Chapecoense;

76 gols do Brusque;

113 gols da Chapecoense

A última partida foi um empate sem gols no Estádio das Nações em 24 de janeiro, na segunda rodada do Catarinense. O confronto anterior foi em Chapecó, também terminado em 0 a 0, em 4 de março de 2023, pela 10ª rodada do estadual.

Brusque e Chapecoense também se enfrentaram na Série B de 2022, com um 0 a 0 no Augusto Bauer no primeiro turno. No segundo, a Chape venceu por 1 a 0 na Arena Condá.

Portanto, dos últimos quatro jogos entre as equipes, foram três empates e uma vitória da Chapecoense, sem gols brusquenses. A última vitória do Brusque sobre a Chapecoense foi obtida em 5 de fevereiro de 2022, na quinta rodada do Catarinense, na Arena Condá. Foguinho abriu o placar para o Verdão d’Oeste, mas o quadricolor virou com Wallace, Fernandinho e Alex Sandro.

Marcos do confronto

Primeiro jogo: Brusque 0×1 Chapecoense (06/04/1988 – Catarinense)

Último jogo: Brusque 0x0 Chapecoense (24/01/2024 – Catarinense)

Maior vitória: Brusque 3×0 Chapecoense (05/05/1991 – Copa Santa Catarina) (27/05/2010 – Copa Santa Catarina)

Maior derrota: Chapecoense 5×2 Brusque (15/11/2000 – Seletiva para o Catarinense 2001)

