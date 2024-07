Menina é levada ao hospital após acidente entre moto e bicicleta no Dom Joaquim

Uma menina de 8 anos e um jovem, de 21, ficaram feridos após um acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta no início da noite de quarta-feira, 10, no Dom Joaquim, em Brusque. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 18h23.

O acidente aconteceu na rua Irmã Josefina, próximo a um mercado. A menina, que estava na bicicleta, teve um corte no crânio, suspeita de fratura na clavícula e no joelho. Após atendimento do Samu e dos bombeiros, ela foi levada ao Hospital Azambuja.

Já o motociclista relatou dores na coluna, tinha escoriações e contusão no braço esquerdo e no joelho esquerdo. Após atendimento pré-hospitalar, ele recebeu o colar cervical, foi imobilizado e levado ao Hospital Azambuja.

Leia também:

1. Pré-venda: livro que reúne testemunhos inéditos do Caso Ivo Renaux será lançado pelo jornal O Município

2. Filhote de cachorro é resgatado pelos bombeiros após pular muro e ficar preso por corrente em Guabiruba

3. Embarcação com dois tripulantes desaparece em São Francisco do Sul

4. Identificado jovem de 19 anos que morreu após cair em silo de arroz no Sul de SC

5. Pai de adolescente indaialense vítima do Ninho do Urubu irá integrar audiência pública internacional que clama por justiça

Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: