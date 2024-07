Filhote de cachorro é resgatado pelos bombeiros após pular muro e ficar preso por corrente em Guabiruba

Um filhote de cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Guabiruba após saltar o muro da residência e ficar preso por uma corrente. O caso aconteceu na rua Regina Kohler, no Centro, por volta das 9h.

Segundo os bombeiros, a corrente ficou presa entre o abdome e as patas traseiras. A equipe soltou o animal da corrente e o deixou no pátio da casa.

O proprietário do imóvel conversou com os bombeiros e informou que irá levar o cachorro a um médico veterinário para avaliação médica. É dito no relatório que o animal não apresentava lesões visíveis.

