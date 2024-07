Embarcação com dois tripulantes desaparece em São Francisco do Sul

Uma embarcação de pequeno porte desapareceu em São Francisco do Sul na última segunda-feira, 8. As buscas iniciaram na manhã desta quarta-feira, 10.

Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil participam das buscas. A embarcação desaparecida estava com duas pessoas a bordo.

Pescador desaparecido em Barra Velha

Outro caso de desaparecimento no Litoral Norte catarinense também mobiliza buscas do Corpo de Bombeiros Militar e da Marinha do Brasil. Um pescador de 56 anos desapareceu em mar aberto na localidade de Itajuba, em Barra Velha.

A embarcação dele foi encontrada à deriva, mas o homem até agora segue desaparecido.

