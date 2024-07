Os moradores de Brusque e de outras cidades no Vale do Itajaí, devem ficar atentos à previsão do tempo para esta quinta-feira, 11, que prevê não apenas a manutenção do frio, mas também chuva, podendo resultar em acumulados significativos.

Para falar sobre este tema, consultamos o meteorologista Piter Scheuer, que compartilhou conosco um boletim especial. Os detalhes estão expostos logo após a foto a seguir; acompanhe.

Chuva além do frio

*Boletim: Piter Scheuer >>

Queremos iniciar este boletim antecipando aos moradores de Brusque e das demais cidades no Vale do Itajaí que, além dos casacos já usados devido ao frio dos últimos dias, devem também manter os guarda-chuvas à mão.

A previsão então promete para esta quinta-feira, o retorno do tempo instável à região, com chuva e alguns momentos de melhoria.

Não descartamos, inclusive, episódios de precipitações intensas, que podem eventualmente causar transtornos. Embora não seja uma regra, é prudente ficar atento e manter a vigilância.

Mais chuva à vista

O tempo em Brusque e região não deve se firmar até o fim desta semana, embora haja possibilidade de melhorias, especialmente na sexta-feira.

Já no sábado e domingo, os simuladores antecipam a volta de uma predominância maior de nuvens, aumentando o risco de precipitação, sem um horário específico para ocorrer. Não estão descartadas algumas trovoadas.

Em termos gerais, entre esta quinta-feira e o início da manhã de segunda-feira, a soma dos acumulados pluviométricos esperados pode chegar aos 120 mm. Alguns modelos, inclusive, excedem os 150 mm e isso requer atenção.

As temperaturas, por sua vez, tendem a permanecer baixas, inferiores a 18°C, dificilmente ultrapassando esse patamar, mesmo durante o dia.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar os volumes de chuva começando a serem pontuados em alguns pontos monitorados no Vale do Itajaí-Mirim (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

