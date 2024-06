Tiago Habitzreuter e André Rubiki, dois entusiastas do montanhismo residentes em Guabiruba, não deixaram o feriado municipal desta segunda-feira, 10 de junho, passar em branco.

Com uma paixão compartilhada pelas alturas e pela natureza, eles já haviam então planejado sua jornada no dia anterior.

Ao entardecer do domingo, 9, iniciaram a escalada do majestoso Spitzkopf, que se ergue a 936 metros acima do nível do mar, sendo um gigante adormecido que desafia os aventureiros com sua imponência.

Pernoite no cume de Guabiruba

A noite encontrou a dupla acampada no cume, onde, cercados pelo silêncio das alturas, enviaram mensagens via WhatsApp aos amigos, expressando seu encantamento com a paisagem noturna.

As luzes cintilantes das cidades abaixo formavam um tapete luminoso, enquanto o céu estrelado tecia um manto de brilhos sobre eles, uma visão privilegiada que só o montanhismo pode oferecer.

“Somos apaixonados por montanhismo e sempre que possível, buscamos conquistar novos cumes. É uma questão de encontrar o momento certo, quando nossas agendas nos permitem embarcar nessas aventuras”, explica Tiago, evidenciando o planejamento e a dedicação que tais empreitadas exigem.

Destino cobiçado em Guabiruba

O Spitzkopf, um destino cobiçado por montanhistas e amantes da natureza, revela cenários que capturam a essência da beleza natural, especialmente durante o nascer e o pôr do sol.

Inserido no Parque Nacional da Serra do Itajaí, o local é um santuário de fauna e flora preservadas, oferecendo experiências inesquecíveis àqueles que se propõem a conquistá-lo.

Para Tiago e André, o feriado em Guabiruba foi então a oportunidade perfeita para mais uma aventura.

Encarando o frio nas alturas

Equipados para enfrentar a temperatura de 10°C e a sensação térmica ainda mais baixa devido ao vento constante, eles se agasalharam e se prepararam para a noite no alto da montanha.

Do cume do Spitzkopf, a vista é um espetáculo à parte. Diversos municípios no Vale do Itajaí e até mesmo no litoral de Santa Catarina podem ser avistados.

Um panorama que recompensa todos os esforços e reafirma a paixão dos dois amigos pelo montanhismo.

Guabiruba no alto do Spitzkopf

*Autoria das imagens: Tiago Habitzreuter e André Rubiki >>

