Vazamento de amônia em fábrica de Chapecó deixa 28 vítimas

Pelo menos 28 pessoas foram atingidas por um vazamento de gás de amônia em uma fábrica em Chapecó, no Oeste catarinense, durante a noite deste domingo, 9. Das vítimas, 18 foram encaminhadas para hospitais da cidade. Quatro pessoas ficaram em estado crítico.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros Militar de Chapecó, as equipes foram acionadas por volta das 20h15 para atender a ocorrência no bairro Belvedere. A primeira informação partiu de um funcionário da empresa. O vazamento teria acontecido em um registro utilizado no procedimento de liberação de fluido em uma determinada tubulação.

Diversas equipes dos bombeiros e do Samu foram deslocadas para o local. Posteriormente, os agentes impediram o vazamento e fizeram o atendimento às vítimas que tiveram contato com o produto, que se propaga pelo ar em forma de nuvem.

As vítimas atendidas trabalhavam numa empresa próxima de onde o vazamento ocorreu.

Durante o trabalho das equipes dos bombeiros, enquanto realizavam buscas por demais feridos e resolviam a questão do gás, sete pessoas foram encontradas em uma câmara fria. Elas foram orientadas a permanecer no local até o combate total do gás.

De acordo com os bombeiros, 28 pessoas foram atendidas, porém dez recusaram o encaminhamento para o hospital.

O composto químico pode ser inflamável e causar lesões fatais se inalado em grande quantidade.

