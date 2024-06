Membros do União Brasil de Brusque se encontram com governador de Goiás

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), esteve em Santa Catarina na sexta-feira, 7. Membros do diretório municipal do União Brasil em Brusque foram até Florianópolis e se encontraram com o governador goiano. Caiado, que está no segundo mandato, é visto como possível candidato a presidente do Brasil nas eleições de 2026.

O ex-prefeito de Brusque José Luiz Cunha, o Bóca (União), participou do encontro com Caiado. Além dele, marcou presença também o ex-diretor-presidente do Samae e pré-candidato a vereador pela sigla, Luciano Camargo. O União Brasil, que conta com dois vereadores em Brusque, passou por reestruturação recentemente e vai participar das eleições municipais de outubro na cidade.

Após o encontro, Luciano Camargo, então presidente do diretório municipal, comunicou ao jornal O Município a mudança no comando da sigla em Brusque. O vereador Alessandro Simas (União) assume a vaga de presidente do partido. Ex-diretor do Procon, Fabio Roberto de Souza é o novo vice-presidente.

