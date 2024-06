VÍDEO – Policiais civis de Brusque entregam doces e brinquedos para crianças vítimas das cheias no Rio Grande do Sul

Os policiais de Brusque seguem atuando no Rio Grande do Sul em apoio às vítimas das cheias no estado. Neste domingo, 9, os agentes realizaram entregas de doces, brinquedos para crianças e materiais de limpeza para as vítimas das regiões mais afetadas pela água em Porto Alegre.

Os brusquenses integram a equipe Echo, composta por policiais civis das delegacias de São João Batista e Major Gercino. Os itens doados foram adquiridos com recursos dos próprios policiais.

Participaram da ação oito viaturas e cerca de 30 policiais civis.

Confira o vídeo:

