Homem morre em acidente na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Um homem morreu após um acidente na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, na madrugada desta segunda-feira, 10.

O acidente aconteceu por volta de 3h, na altura do bairro Volta Grande. Um carro, um Toyota Fiedler, transitava sentido Brusque-Gaspar quando saiu da pista colidiu com um poste, fazendo que a vítima ficasse presa às ferragens.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, as equipes dos bombeiros e do Samu prestaram atendimento, mas o homem não resistiu. A idade e a identidade dele ainda não foram divulgadas.

A Polícia Civil, a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no local.

*Texto atualizado no dia 10/6, às 7h30

