Concurso da Celesc: inscrições se encerram nesta quinta-feira; salários chegam a R$ 11,2 mil

As inscrições para o concurso público da Celesc, com oportunidades para níveis médio, técnico e superior e salários que podem chegar a R$ 11,2 mil, se encerram na quinta-feira, 13.

O concurso visa preencher duas vagas de analista de sistemas e a formação de cadastro de reserva para o chamamento dos aprovados conforme haja necessidade, enquanto o concurso tiver validade. As funções têm cargas horárias entre 20 horas e 40 horas semanais e salários de R$ 1.506,17 a R$ 11.264,15.

As provas estão marcadas para 14 de julho em Chapecó, Criciúma, Grande Florianópolis, Joinville e Lages. Interessados devem se inscrever no site da Acafe.

As inscrições custam R$ 130 para cargos de nível médio, R$ 140 para nível médio técnico e R$ 150 para nível superior.

A homologação das inscrições será divulgada a partir das 16h do dia 21 de junho no site da Acafe.

Confira todos os cargos previstos no concurso

Nível médio

Assistente administrativo

Atendente comercial

Nível técnico

Técnico em segurança do trabalho

Técnico industrial em edificações

Técnico de nível médio – enfermagem

Técnico de nível médio – química

Técnico industrial em eletrônica

Técnico industrial em eletrotécnica

Técnico industrial em mecânica

Técnico industrial telecomunicações

Nível Superior

Administrador

Advogado

Analista de nível superior – psicologia

Analista de sistemas – desenvolvimento

Analista de sistemas – infraestrutura/operação/segurança

Analista de sistemas – negócios

Assistente social

Contador

Economista

Engenheiro ambiental

Engenheiro civil

Engenheiro de produção elétrica

Engenheiro de segurança no trabalho

Engenheiro eletricista

Engenheiro em agrimensura

Engenheiro em mecânica

Confira detalhes de salários

– Nível médio: salários a partir de R$ 1.506,17, com carga horária de 20 horas semanais, para vagas de atendente comercial; e salários a partir de R$ 2.992,64, com carga horária de 40 horas semanais, para as demais vagas;

Nível técnico: salários a partir de R$ 3.651,60, com carga horária de 40 horas semanais;

Nível superior: salários a partir de R$ 6.311,88, com carga horária de 40 horas semanais, podendo chegar ao piso dos engenheiros – R$ 11,2 mil.

Entre os benefícios oferecidos estão vale-alimentação, plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio para empregado estudante, participação nos lucros, auxílio para empregado com deficiência e/ou dependente, auxílio enfermidade, auxílio creche/babá, plano de cargos e salários, entre outros.

