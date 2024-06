As condições do tempo esperadas para Brusque durante esta segunda-feira, 10, e ao longo da semana prometem manter um cenário favorável às atividades externas, assim como nos dias anteriores.

Destaca-se o aquecimento das tardes, que deve então oscilar entre 26°C e 28°C, com picos podendo chegar a 30°C, algo atípico para o mês de junho.

Para obter mais detalhes sobre esta previsão resumida acima, consultamos o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente nos concedeu uma entrevista especial.

Confira as informações completas no boletim, sendo exibido logo após a imagem que ilustra este amanhecer de segunda-feira tomado pelo nevoeiro em Brusque.

O tempo nesta segunda-feira

*Boletim: Climaterra >>

Nesta segunda-feira, o quadro meteorológico em Brusque e todo o Vale do Itajaí seguirá sem alterações significativas em relação aos dias anteriores. O sol deve aparecer entre variações de nuvens.

O destaque fica por conta do aquecimento à tarde, com temperaturas oscilando entre 26°C e 28°C, podendo chegar perto dos 30°C, algo atípico para o mês de junho.

Portanto, as atividades ao ar livre estão garantidas, sem preocupação com chuvas.

O tempo na sequência da semana

Ao analisarmos a previsão para o restante da semana, é possível antecipar que os moradores de Brusque e região poderão aproveitar plenamente qualquer atividade externa, seja de lazer ou trabalho.

O cenário seco desta segunda-feira tende a se estender, pelo menos, até o próximo sábado.

Nesse intervalo de cinco a seis dias adiante, não há previsão de alterações significativas; diante do sol, que continuará a aparecer entre variações de nuvens, sem praticamente nenhum risco de chuva.

Os termômetros também indicam a manutenção de tardes mais aquecidas, com temperaturas variando entre 26°C e 28°C, podendo ocasionalmente chegar a 30°C.

As noites seguirão amenas a frias, resultando em uma grande amplitude térmica entre as mínimas e as máximas.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração mostra ausência de chuvas durante este intervalo entre meia-noite até as primeiras horas do dia. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Concluindo esta reportagem, convidamos você a contemplar os cenários espetaculares então enviados por nossos leitores.

Cada imagem é uma janela para o amanhecer desta segunda-feira, capturando o início do dia nos diversos locais destacados nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

